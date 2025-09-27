女子プロレス「スターダム」のフューチャー王座戦（２７日、東京・後楽園ホール）は、挑戦者のＨＡＮＡＫＯ（２５）が、王者・妃南（１８）を破り新王者に輝いた。

２月に同王座を奪取してからＶ８戦を迎えた妃南に挑戦。自身の武器であるパワーファイトで王者を圧倒したＨＡＮＡＫＯは、５分過ぎ中邑真輔から伝授された白鷺（スタンディング式肩固め）で絞り上げ短期決着を狙った。

だが王者の牙城をなかなか崩せず苦戦。それでも妃南のマッドスプラッシュを剣山で阻止すると、白鷺の状態でぶん回し流れを奪う。さらにＨＡＮＡＫＯはラリアートからのラストライドで豪快にマットに叩きつけた。最後はひめかから受け継いだＪＰコースターを炸裂し３カウントを奪った。

デビューから３年以内にしか挑戦資格を与えられない同王座。ＨＡＮＡＫＯは２０２３年３月のデビューから２年半で２度挑戦するも戴冠することができず悔しい思いをしてきた。悲願のベルトを手にしたＨＡＮＡＫＯは「妃南から勝ったぞ！ このベルトはスターダムに入る前からめっちゃほしかった。何回挑戦してもあと一歩のところで負けてもうて、期限ギリギリになってもうた」とよろこびを噛みしめた。

そして妃南に対し「妃南はめちゃくちゃ強いし、言葉も鋭くて前哨戦期間中、ちょっと心折れそうになったわ。でもな、絶対にあきらめたくなかった。このベルトを懸けて戦ってくれて、おおきに」と感謝を述べた。すると妃南から「ＨＡＮＡＫＯはデカイだけじゃなくて強かったよ。今日、そのベルトを通してＨＡＮＡＫＯとこのリングで戦えて本当によかった。悔しいしけど、今日ＨＡＮＡＫＯのその生き生きした顔が見れてよかったよ。ありがとうございました」と笑顔を向けられ握手で健闘を称え合った。

その後ＨＡＮＡＫＯと同日にデビューした同期のさくらあやから挑戦を表明されると快諾。１０月５日に中国・広州で行われる新日本プロレスとの合同興行でＶ１戦を行うことを提案し王座戦が決定的になった。

最後にＨＡＮＡＫＯは「フューチャーチャンピオンになって、私は月山和香とのＮＥＷ ＢＬＯＯＤタッグベルトも持ってる。私はスターダムの若手だけじゃなくて、プロレス界も引っ張っていく存在になる気満々やから、お前ら全員ついて来いよ！」と呼びかけリングを後にした。