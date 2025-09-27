元天才少女の平塚新夢、8年前にはアマで優勝

国内女子ゴルフツアー下部に相当するステップ・アップ・ツアーの中国新聞ちゅーピーレディースカップ最終日が27日、広島・芸南CC（6555ヤード、パー72）で開催された。首位タイで出たルーキーの平塚新夢（ひらつか・あむ）が5バーディー、ボギーなしの67で回って通算13アンダーとし、2位に4打差をつけてプロ初優勝を飾った。25歳の平塚は、高校3年時の2017年5月にも同ツアーでアマチュア優勝しており、8年ぶり下部2勝目となった。かつての天才少女は、国指定の難病「成人発症スチル病」を患いながら、昨年11月のプロテストに通算7度目挑戦で合格。苦労が報われた25歳が、また新たな花を咲かせ始めている。なお、2位は通算9アンダーの小俣柚葉、大久保柚季で、トップ3をルーキーが独占する形になった。

最終18番パー5。平塚は2メートルのバーディーパットをあっさりと沈め、ニッコリと笑った。1番パー4から15メートルのチップインを決めたの皮切りに、5バーディー、ボギーなしでフィニッシュ。重圧がかかる優勝争いの中で見せた「完ぺきなラウンド」を本人はこう表現した。

「いろいろなご縁と運が重なりました。13番、1メートルのバーディーを決めたことがすごく大きいです。その後、4ホール連続で際どいパーパットを決めることができましたし、パッティングにつきると思います」

3日間の総パット数は「自己ベスト」の75パットで、この日は22パット。8年前、明秀学園日立高3年時にも同ツアーの静ヒルズレディース 森ビルカップでも史上5人目のアマ優勝（アマ規定で賞金なし）を飾っているが、今回はプロとして賞金360万円を手にした。

平塚は、中学で出場した世界ジュニアマッチプレー選手権で優勝。当時は「天才少女」と呼ばれ、高校時代も順調に実力を伸ばした。しかし、卒業後に18年に受けた1度目のプロテスト受験は1次予選通過も、群発頭痛で2次予選を欠場。その後、医師に「成人発症スチル病」と診断された。国内では、人口10万人のうち、3.7人が患う希少の難病だった。「力が入らず、関節痛で立ち上がったり、起き上がったりするのも大変でした」。症状を抑える薬の副作用で顔がパンパンに丸くなる「ムーンフェイス」にも悩んだ。

忙しいツアープロ生活の中でも「推し活」

筋力が減り、脂肪だけが増える症状もあり、体重が一気に10キロ以上増。だが、5人組ダンス＆ボーカルグループ・Da-iCEに対しての「推し活」があったことが心の支えになったという。プロテストに合格した直後、平塚はこう話していた。

「生きていた中で一番うれしいです。バカげているように思われるかもしれませんが、私はずっと好きな歌手に支えられてきました。病気になってから好きになったDa-iCEの花村想太さんです。試合の合間にライブやイベントに行っては励まされ、今日もDa-iCEの曲を聴いてここに来ました」

現在も薬を飲みつつ、2か月おきに通院しているが、食事制限をするなどし、19年からは体重15キロ減。スリムになった体でキレのあるスイングも取り戻している。そして、忙しいツアープロ生活の中でも「推し活」は続けており、この広島にもそのために遠征していた。

「これまで2度、広島でイベントがあって昨年と今年の両方とも抽選に当たりました。広島にはそんないい思い出があります。特に今年は直接、花村さんに『プロテストに合格しました』と伝えられたことがうれしいです」

まさに「縁のある地」で飾った優勝。平塚は大好きな花村にも届ける思いで言った。

「あきらめようと思ったことが何度か…。それでも続けられたのは両親や応援してくださる方、花村さん、皆さんのおかげです。これからも欲張らず、地道に努力を続けます」

今季は、レギュラーツアーでも4試合出場で2試合予選通過。苦難を乗り越えた天才少女は、これからも「推し活」を楽しみつつ、プロゴルファーとして上を目指していく。



