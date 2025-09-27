「御上先生」吉柳咲良、美ウエストのぞく衣装姿に反響「かっこよすぎる」「無敵ビジュ」
【モデルプレス＝2025/09/27】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が27日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露した衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女、ほっそりウエストチラリ
吉柳は「バズリズム02 ありがとうございました」と、出演した日本テレビ系『バズリズム02』（毎週金曜24時59分〜）について感謝。黒のクロップド丈トップスに膝部分がシースルーになったワイドデニムを合わせた衣装姿で、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「クールで最強」「スタイル抜群」「美ウエストにうっとり」「どんな服も着こなす」「表情も素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
