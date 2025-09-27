flumpool、2年ぶりのビルボードライブツアー決定。デビュー記念日にインスタライブ&YouTubeプレミア公開も
flumpoolが、2023年以来となるビルボードライブツアーを12月より開催することを発表した。
8月より開催された全国7会場9公演にわたるファンクラブツアーが、本日27日の渋谷Spotify O-WEST公演にてファイナルを迎えたflumpool。新たに発表されたビルボードライブツアーは＜「ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞と題し、東京・横浜・大阪の3ヶ所をまわる。
前回同様サポートメンバーには、WEAVERのメンバーとして活躍し現在はソロプロジェクト「ONCE」として活動中の杉本雄治と、これまで様々なアーティストとのコラボレーションを果たしてきたバイオリニストの吉田翔平を迎える。
また、来たる10月1日のflumpoolの17回目のデビュー記念日には、20:00よりInstagram公式アカウントにてメンバー揃ってインスタライブを行い、そしてその後21:00からは、2年前のビルボードライブ公演＜flumpool 15th Anniversary「 ROOF PLAN 」〜Sweet Christmas Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida at Billboard Live TOKYO＞のライブ映像をYouTubeプレミア公開することも決定した。
■ビルボードライブツアー＜「 ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞
◎ビルボードライブ東京（1日2回公演）
12月5日(金)
1stステージ 開場16:30 開演17:30
2ndステージ 開場19:30 開演20:30
12月6日(土)
1stステージ 開場15:00 開演16:00
2ndステージ 開場18:00 開演19:00
◎ビルボードライブ横浜（1日2回公演）
12月12日(金)
1stステージ 開場16:30 開演17:30
2ndステージ 開場19:30 開演20:30
12月13日(土)
1stステージ 開場15:00 開演16:00
2ndステージ 開場18:00 開演19:00
◎ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
12月19日(金)
1stステージ 開場16:30 開演17:30
2ndステージ 開場19:30 開演20:30
12月20日(土)
1stステージ 開場15:00 開演16:00
2ndステージ 開場18:00 開演19:00
▼ビルボードライブ公式HP
https://www.billboard-live.com/
【オフィシャルファンクラブINTERROBANG会員チケット先行 (抽選)】
＜年間会員＞
受付期間：10月4日(土) 10:00〜10月9日(木) 23:59
＜ライト(月額)会員＞
受付期間：10月17日(金) 10:00〜10月22日(水) 23:59
※申し込み枚数 1公演につき2枚まで
★受付期間中に新規ご入会いただいた方もお申し込みが可能です。
▼ファンクラブ先行に関する詳細
https://flumpool.amob.jp/2025_billboard/
■配信情報
■インスタライブ
配信日時：10月1日(水) 20:00〜
https://www.instagram.com/flumpoolofficial/
■YouTubeプレミア公開
flumpool 15th Anniversary「 ROOF PLAN 」
〜Sweet Christmas Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
配信日時：10月1日(水) 21:00〜
https://youtu.be/XLGWwtUvGIs
※プレミア配信後のアーカイブはございません。
01. 君が笑えば 〜Just like happiness〜
02. 君に届け
03. DILEMMA
04. two of us
05. 僕の存在
06. ディスカス
07. 36℃
08. Snowy Nights Serenade 〜心までも繋ぎたい〜
09. Magic
10. Touch
EN1. 大切なものは君以外に見当たらなくて
■学園祭ツアー＜flumpool CAMPUS ROCK TOUR “STILL NOT READY”＞
2025年10月18日(土) 岡山・川崎学園
2025年10月25日(土) 東京・帝京大学 八王子キャンパス
2025年11月9日(日) 千葉・東邦大学 習志野キャンパス
2025年11月22日(土) 鹿児島・鹿児島国際大学