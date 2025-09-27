木村沙織、手作りミニオンキャラ弁公開「可愛すぎ」「クオリティ高い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/27】元バレーボール界のエース・木村沙織が9月26日、自身のInstagramを更新。手作りキャラクター弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】木村沙織、手作りミニオンキャラ弁
木村は「詰めてみたら意外とおかず足りなくて枝豆とブロだらけになっちゃった、反省」とし、ミニオンをモチーフにしたキャラクター弁当を披露。「キャラ弁は作業が細かいので毎度キッチンで立膝スタイル」と調理時の苦労話も明かしている。
この投稿に、ファンからは「すごい」「可愛すぎ」「クオリティ高い」「器用」といったコメントが寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
