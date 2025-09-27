(P)&(C) BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHERが26日、ユニセフ本部および韓国委員会と公式パートナーシップを締結したことを所属事務所のBIGHIT MUSICが明らかにした。

TOMORROW X TOGETHERはユニセフと手を取り、世界中の児童や青少年の心の健康のためのキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」を展開する。このキャンペーンは、心の健康の出発点を共感(Empathy)とし、互いを先入観なしに理解してより良い明日を共に作っていこうという趣旨で企画された。

30日(現地時間)には米ニューヨークユニセフ本部でキャサリン・ラッセル事務局長と面談を行い、協約式に参加してキャンペーンの意義と活動抱負を明らかにする。協約式にはキティ・ファン・デル・ハイデン事務局次長、ユニセフ韓国委員会のチョ・ミジン事務総長、HYBE MUSIC GROUP APACのユ・ドンジュ代表などが参加する。

TOMORROW X TOGETHERは「ひとりではなく一緒なら、より希望に満ちた未来を作ることができるというメッセージを伝えたい。ユニセフとのさまざまな活動が多くの方にとっての癒しや勇気になることを望む」と明らかにした。さらに「この大切な歩みに参加できることを光栄に思う。今後も共感と支え合いの価値を音楽などの活動を通じて広く届けたい」と付け加えた。

HYBE MUSIC GROUPのBIGHIT MUSICは、「TOMORROW X TOGETHERがずっと伝えてきた『一緒に』ということの価値をより広く届けられるパートナーを探す過程で、ユニセフが世界的な心の健康問題を重要視してきた点に共感した」として、「このような共通の目標の下でBIGHIT MUSICもTOMORROW X TOGETHERの社会貢献活動を後押しし、前向きな変化を生みだすことに貢献していく」と伝えた。

■日本3rdアルバム『Starkissed』

2025年10月22日(水)発売

予約：https://txt.lnk.to/starkissed

全9形態 【CD収録曲】

01 オリジナル曲

02 Beautiful Strangers [Japanese Ver.]

03 オリジナル曲

04 Deja Vu [Japanese Ver.]

05 ひとつの誓い (We’ll Never Change)

06 オリジナル曲

07 きっとずっと (Kitto Zutto)

08 Step by Step

09 Rise

10 星の詩 [Japanese Ver.]

※Intro,Outroを含め全12曲が収録されます ■初回限定盤A

TYCT-69357 / 3,850円 (税込)

・CD / 1Disc

・フォトブック A (68P | W 220mm x H 298mm)

・セルフィーフォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・フォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・ミニポスター A (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)

・ステッカーシート A 2枚セット (W 100mm x H 150mm) ■初回限定盤B

TYCT-69358 / 3,850円(税込)

・CD / 1Disc

・フォトブック B (68P | W 220mm x H 298mm)

・セルフィーフォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・フォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・ミニポスター B (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)

・ステッカーシート B 2枚セット (W 100mm x H 150mm) ■初回限定メンバーソロジャケット盤

各2,970円 (税込)

SOOBIN Ver. TYCT-69359

YEONJUN Ver. TYCT-69360

BEOMGYU Ver. TYCT-69361

TAEHYUN Ver. TYCT-69362

HUENINGKAI Ver. TYCT-69363 ・CD / 1Disc

・ブックレット (メンバー別、24P | W 121mm x H 119.5mm)

・セルフィーフォトカード C (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・メッセージ入りインスタントフォトカード (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 86mm) ■通常盤・初回プレス

TYCT-69364 / 2,970円(税込)

・CD / 1Disc

・ブックレット（24P | W 121mm x H 119.5mm）

・セルフィーフォトカード D (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・フォトカード C (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm) ■初回限定フォトカード盤 (CD＋フォトカード)

※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売 PROV-1067 / 3,630円(税込)

・CD / 1Disc

・封筒型カードホルダー (W 185mm x H 140mm)

・リリックカード 12枚セット (W 170mm x H 130mm)

・セルフィーフォトカード E 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)

・セルフィーフォトカード F 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)

・セルフィーフォトカード G 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm) ※CDの収録内容は全形態共通です。

※初回限定盤Ａ、初回限定盤Ｂのフォトブックとステッカーシートの絵柄は異なります。

※通常盤・初回プレスと初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットは内容が異なります

※通常盤のセルフィーフォトカード Dとフォトカード Cは初回プレス分(TYCT-69364)のみ封入します。

※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売する初回限定フォトカード盤の内容は同一です。 ＜全形態共通封入特典＞

「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」

※「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」は全形態初回プレス分のみ封入いたします。

※詳細は決定次第、後日発表いたします。 ＜TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE購入特典＞

上記2つのストアでご予約、ご購入いただいたお客様には先着で下記の特典を差し上げます。 ■ストア別セット購入特典

・初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定フォトカード盤 計4形態セット

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：フォンタブ+ネックストラップ

UNIVERSAL MUSIC STORE：ラゲッジタグ ・初回限定メンバーソロジャケット盤 計5形態セット

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：箔押しフォトカード5枚セット

UNIVERSAL MUSIC STORE：クリアフォトカード5枚セット ■予約サイト

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/vtvee8ri UNIVERSAL MUSIC STORE

https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20251022&stock=0#itemTitle ※ストア別セット購入特典はCDを1枚ずつ単品で4枚、または5枚購入されても特典は付きませんのでご注意ください。

※各CDを単品でご購入された場合は下記「CDショップ別店舗オリジナル購入特典」の「その他一般、オンラインショップ共通」特典を差し上げます。

※ストア別セット購入特典は単品で差し上げる特典は対象外です。

※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの特典の絵柄は異なります。

※特典の詳細は後日発表いたします。

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。 ＜CDショップ店舗別オリジナル購入特典＞

下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。 ■対象店舗

・TOWER RECORDS

・HMV

・TSUTAYA RECORDS

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・NEOWING

・CDJAPAN(OVERSEAS)

・その他一般、オンラインショップ共通 ※特典の詳細は後日発表いたします。

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。

※特典の絵柄は後日発表いたします。 [お問い合わせ]

★Weverseカスタマーセンター

お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間：平日10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)

※24時間受け付けておりますが、お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。 ★ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

(月〜金 10:00〜18:00 ※祝・祭日除く)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

＊お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。

＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

＊営業時間外のお問い合わせは翌営業日以降の回答とさせていただきます。

■＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : TOMORROW」IN JAPAN＞

【埼玉】

11月15日(土) ベルーナドーム

11月16日(日) ベルーナドーム

【愛知】

12月06日(土) バンテリンドームナゴヤ

12月07日(日) バンテリンドームナゴヤ

【福岡】

12月27日(土) みずほPayPayドーム福岡

12月28日(日) みずほPayPayドーム福岡

関連リンク

◆TOMORROW X TOGETHER 日本公式サイト

◆TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL X

◆TOMORROW X TOGETHER JAPAN OFFICIAL X

◆TOMORROW X TOGETHER Instagram

◆TOMORROW X TOGETHER TikTok

◆TOMORROW X TOGETHER YouTube

(P)&(C) BIGHIT MUSIC