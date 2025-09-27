久保田利伸の全国ツアー＜Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26“Big up!”＞が9月13日の神奈川・厚木市文化会館 大ホールより開催中だ。公演の盛況ぶりがライブ写真とともに到着した。

◆ライブ写真

2025年9月13日、神奈川で初日を迎え、現在全国ツアー真っ最中の久保田利伸。デビュー40周年を飾る本ツアーは全国津々浦々を回り、2026年1月まで続いて行く。ツアータイトル「Big up!」は感謝の気持ちと応援してくれるお客さんへのリスペクトを込めてつけられたもの。いわゆるお礼行脚の旅ということだ。

大きなお土産のひとつは40周年記念アルバム第1弾『THE BADDEST & Timeless Hits』。2013年から現在に至るまでの秀作（未CD化楽曲含む）を収めた盤と、時代を超えて愛されてきた曲たちの中から選びに選んで収めた盤の2枚組。自ずとヒット曲の集合体となるが、改めて練られた曲順通りに味わうと、久保田利伸しかできない世界、R&Bマナーを忘れない姿勢が浮き彫りになり、実に楽しめるアルバムとなっている。

さて、このアルバムに象徴される今40周年ツアーは、当然ヒット曲やファンから長らく愛され続けてきた曲で構成されている。久保田利伸の歴史をステージで紐解くのは限りある時間の中では伝えきれないが、久保田のミュージックディレクションの元、それらは滑らかで、味わいやすく、お客さんの心を楽しませ、感動を呼ぶ愛情あふれるかたちに仕上げられている。また彼の活動を語るに欠かせない海外リリース作品や、最新曲もうまく曲順になじませ、往年のファンから初めて久保田を見るお客さんまですべてを堪能させ“神セットリスト”の呼び声が既に上がっている。

加えて特筆すべきは演出だ。驚きのある仕掛けや想像力をかきたてる隠し技が多種多用に施され、お客さんは自然と非日常の世界に引き込まれてゆく。久保田のカリスマ性も手伝って、抜群の効果を生み出し、夢のような世界に引き込まれてゆく。

バックを固めるミュージシャンには、プリンスやクリスティーナ・アギレラなどを手掛けるアメリカで一流のドラマー“クリス・コールマン”を迎え、日本の実力派ミュージシャン共々、最高の相乗効果を生み出し、久保田が具現化したいGroovyな世界を完璧に構築し、“音楽というのはかくいうもの”と、見せつけ聴かせてくれる。

2026年3月より＜Big up! “Supreme”＞と名付けたアリーナツアーが東京・大阪・名古屋・静岡にて実施される。全国ツアーを経て、益々ブラッシュアップされたSupremeなステージは、まさに40周年の集大成と言えるだろう。別格としか表現できない久保田利伸を体験できる最高の機会である。

■＜Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26“Big up!”＞ 2025年 ※終了公演は省略

9/28（日） 埼玉：大宮ソニックシティ 大ホール 17:00 18:00

10/2（木） 福島：いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール 17:30 18:30

10/4（土） 岩手：盛岡市民文化ホール 大ホール 17:00 18:00

10/5（日） 秋田：あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 17:00 18:00

10/10（金） 山口：周南市文化会館 17:30 18:30

10/12（日） 広島：ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 17:00 18:00

10/19（日） 静岡：富士市文化会館ロゼシアター大ホール 17:00 18:00

10/21（火） 三重県：三重県文化会館大ホール 17:30 18:30

10/23（木） 東京：東京国際フォーラム ホールA 17:30 18:30

10/31（金） 福岡：福岡サンパレス 17:30 18:30

11/1（土） 福岡：福岡サンパレス 17:00 18:00

11/3（月・祝） 鹿児島：川商ホール 第1 16:00 17:00

11/9（日） 京都：ロームシアター京都 メインホール 17:00 18:00

11/10（月） 兵庫：神戸国際会館 こくさいホール 17:30 18:30

11/15（土） 岐阜：土岐市文化プラザ サンホール 17:00 18:00

11/16（日） 静岡：アクトシティ浜松 大ホール 17:00 18:00

11/21（金） 東京：東京国際フォーラム ホールA 17:30 18:30

11/26（水） 北海道：帯広市民文化ホール 大ホール 17:30 18:30

11/28（金） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru 17:30 18:30

11/29（土） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru 17:30 18:30

12/4（木） 青森：リンクステーションホール青森 17:30 18:30

12/6（土） 宮城：仙台サンプラザホール 16:00 17:00

12/7（日） 宮城：仙台サンプラザホール 16:00 17:00

12/19（金） 熊本：熊本城ホール メインホール 17:30 18:30

12/21（日） 大分：iichikoグランシアタ 16:00 17:00

12/25（木） 岡山：岡山芸術創造劇場 ハレノワ大劇場 17:30 18:30

12/26（金） 広島：広島文化学園HBGホール 17:30 18:30

＜2026年＞

1/10（土） 香川：レクザムホール 大ホール 17:00 18:00

1/11（日） 愛媛：松山市民会館 大ホール 17:00 18:00

1/17（土） 新潟：新潟県民会館 大ホール 16:00 17:00

1/18（日） 新潟：新潟県民会館 大ホール 16:00 17:00

■＜TOSHINOBU KUBOTA 40th Anniversary Arena Tour「Big up! “Supreme”」＞

https://www.funkyjam.com/kubota/live/ 2026年

3月14日（土）

静岡：ツインメッセ静岡

開場 16:00 / 開演 17:00 3月21日（土）

愛知：日本ガイシホール

開場 16:00 / 開演 17:00 3月28日（土）

東京：国立代々木競技場 第一体育館

開場 16:00 / 開演 17:00 3月29日（日）

東京：国立代々木競技場 第一体育館

開場 16:00 / 開演 17:00 4月4日（土）

大阪：大阪城ホール

開場 16:00 / 開演 17:00 4月5日（日）

大阪：大阪城ホール

開場 16:00 / 開演 17:00

■ベストアルバム『THE BADDEST 検Timeless Hits』

9月10日（水）リリース ○初回生産限定盤A SECL-3230〜3232

・CD2枚組＋BD ￥6,500（税込）

・特典映像

Special Movie

佐藤さん、いつものでよろしいですか？

Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘25

2025.1.22@ Festival hall (OSAKA) ○初回生産限定盤B SECL-3233〜3235

・CD2枚組＋DVD ￥6,000（税込）

・特典映像

Special Movie

佐藤さん、いつものでよろしいですか？

Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘25

2025.1.22@ Festival hall (OSAKA) ○通常盤 SECL-3236〜3237

・CD2枚組 ￥4,500（税込）

1.the Beat of Life

(「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション『LAYERS of TIME』CMソング 2024年)

2.Boogie Ride 〜Ride On Mix〜

(スズキ 「エスクード」 CMソング 2020年）

3.So Beautiful 〜more beautiful mix〜

(コーセー「ESPRIQUE 赤の季節」篇CMソング 2018年）

4.Smile・Eyes・Cry

5.Bring me up!

(フォルクスワーゲン「up!」CMイメージソング 2012年）

6.諸行は無常

(テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」エンディングテーマ 2025年）

7.Make U Funky

(フジテレビ系「バイキング」テーマソング 2018年)

8.その人

(日本テレビ系 「スッキリ」 11月テーマソング 2019年）

9.空の詩 〜Piano after those days〜

10.Upside Down

(フォルクスワーゲン「up!」TVCMイメージソング 2014年）

11.Free Style

(「シュウェップス」CMソング 2014年）

12.Soul 2 Soul feat. AI

13.LIFE

(テレビ東京系ドラマ「病院の治しかた」主題歌 2020年）

14.You Go Lady

(コーセー「ESPRIQUE くちびる、もっと、わがままに」篇CMソング 2018年）

15.Loving Power

(ヨコハマタイヤ「ブルーアース」CMソング 2015年）

16.Brand New Eyes

(ネスカフェ 「ゴールドブレンド」CMソング 2025年）



◆Disc2 「Timeless Hits」

1.LA・LA・LA LOVE SONG

2.SUNshine, MOONlight

3.LOVE RAIN 〜恋の雨〜

4. the Sound of Carnival 〜2025 edition〜

5.流星のサドル

6.Missing

7.雨音〜in your face vocal〜

8.Dance If You Want It

9.声にできない

10.TIMEシャワーに射たれて・・・

11.Indigo Waltz’93(DEDICATE TO MICHAEL C.HOFFMAN)

12.永遠の翼

13.CRY ON YOUR SMILE

14.You were mine

15.Cymbals

＜初回映像特典＞

Special Movie

佐藤さん、いつものでよろしいですか？

Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘25

2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)

■TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』 © Let’s Play製作委員会 ◆放送情報

10月1日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送予定。

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます ◆スタッフ

原作：Leeanne M. Krecic (Mongie)

監督：冨安大貴

副監督：森山愛弓

シリーズ構成：松井亜弥

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：海老沢咲希

美術監督：池田裕輔

色彩設計：島方亜矢子 鈴木綾乃

撮影監督：山越康司

ビジュアルデザイン：伊東正志 石見優作

編集：神宮司由美

音楽：コーニッシュ

音響監督：三間雅文

ゲームメインテーマ：Night Tempo「RUMINATE」

オープニング・テーマ：久保田利伸「1, 2, Play」

エンディング・テーマ：久保田利伸「Left & Right」

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：OLM ◆キャスト

サム・ヤング：花澤香菜

マーシャル・ロー：土屋神葉

チャールズ・ジョーンズ：中村悠一

リンク・ハドソン：杉田智和

アンジェラ・オニール：佐倉綾音

ヴィッキー・ソング：日笠陽子

モニカ・マッケンジー：園崎未恵

ダラス・ハドソン：渡辺 紘

エイブ・カルフーン：辻井健吾

オリビア・スウィート：栗坂南美

エドガー：松田健一郎

ルーシー・ライト：諸星すみれ

ウメッド・パテル：畠中 祐

ディー・パーカー：斎賀みつき

サミュエル・A・ヤング：三宅健太 ◆WEB

TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』公式サイト：letsplay-anime.com

公式X（旧Twitter）：@letsplay_anime

推奨ハッシュタグ：#lets_anime #レップレ

© Let’s Play製作委員会