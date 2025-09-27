◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）

負けか引き分けで３位が確定する試合で、巨人が敗戦濃厚の９回に試合をひっくり返し、ＤｅＮＡに逆転勝利した。５６日ぶりの復帰となった先発・グリフィン投手は今季最短の２回４安打４失点で降板。打線はキャベッジ外野手の１７号ソロ本塁打で反撃したが、２番手・西舘勇陽投手も追加点を許し４回までに６失点。７回に３得点したものの８回に再び２点を加えられたが、９回に驚異の粘り。５安打を集めて途中出場の佐々木俊輔外野手の２点適時打で逆転に成功した。

【巨人・佐々木俊輔外野手のヒーローインタビュー】

―あの場面はどういう気持ちで

「何とか前に飛ばすことだけを考えて打席に入りました」

―２球目の落ちるボール

「もう体が勝手に反応して、いいところに飛んでくれたなっていう感じです」

―反応した

「そうですね。打てるボールは行くというつもりで入っていたので、何とか体が反応してくれました」

―９―８になった瞬間の思い

「うれしかったですね」

―ゲーム差は２・５になり、

「逆転勝利ということもあって、今後につながる勝ちになったと思います」

―ファンに向けて

「全試合勝ってＣＳをドームでできるように自分たちも頑張るので、ご声援のほどよろしくお願いします」