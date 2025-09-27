【巨人】９回２死で逆転２点適時打の佐々木俊輔「体が勝手に反応して、いいところに飛んでくれた」
◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）
負けか引き分けで３位が確定する試合で、巨人が敗戦濃厚の９回に試合をひっくり返し、ＤｅＮＡに逆転勝利した。５６日ぶりの復帰となった先発・グリフィン投手は今季最短の２回４安打４失点で降板。打線はキャベッジ外野手の１７号ソロ本塁打で反撃したが、２番手・西舘勇陽投手も追加点を許し４回までに６失点。７回に３得点したものの８回に再び２点を加えられたが、９回に驚異の粘り。５安打を集めて途中出場の佐々木俊輔外野手の２点適時打で逆転に成功した。
【巨人・佐々木俊輔外野手のヒーローインタビュー】
―あの場面はどういう気持ちで
「何とか前に飛ばすことだけを考えて打席に入りました」
―２球目の落ちるボール
「もう体が勝手に反応して、いいところに飛んでくれたなっていう感じです」
―反応した
「そうですね。打てるボールは行くというつもりで入っていたので、何とか体が反応してくれました」
―９―８になった瞬間の思い
「うれしかったですね」
―ゲーム差は２・５になり、
「逆転勝利ということもあって、今後につながる勝ちになったと思います」
―ファンに向けて
「全試合勝ってＣＳをドームでできるように自分たちも頑張るので、ご声援のほどよろしくお願いします」