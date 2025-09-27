「もう髪型わからん！」な【50代】へ → マネして即こなれ♡「最旬おすすめヘア」

年齢を重ねるにつれ、似合う髪型に悩む人も多いはず。今のトレンドは、大人らしい落ち着きを残しつつこなれ感をプラスするデザイン。レングスやカラーの選び方次第で、印象がぐっと洗練されます。今回はInstagramで話題のスタイルから、50代に映える最旬ヘアを紹介します。

ウルフ感ひかえめのプチウルフボブ

軽さがほしいけれど、エッジの効いたウルフは抵抗があるという人にちょうどいいのが、プチウルフボブ。トップにふわっとレイヤーを入れ、外ハネをきかせることで自然なくびれが生まれます。ベージュ系の柔らかなカラーが女性らしさを引き立て、全体を軽やかに見せてくれるため、大人らしい雰囲気と抜け感を両立できます。

耳がのぞくショートボブ

地毛に近いダークトーンのカラーでまとめたショートボブは、ナチュラルなのにきちんと感が漂うスタイル。襟足をすっきりと整えつつ、サイドを耳に少しだけかけることで、自然なこなれ感が演出できます。シンプルなカットだからこそ、襟足を引き締めるだけでも立体感が生まれ、大人世代にちょうどいい洗練さをプラスします。

動きのあるふんわりボブパーマ

顔まわりにレイヤーを入れたボブに、根元付近からふんわりと動くパーマをあてたスタイル。柔らかく魅せながら、ウェット感のあるスタイリングが、大人の洗練された雰囲気も漂わせます。やや強めにパーマをあてているのでスタイルが長持ちしやすく、伸びても扱いやすいのも嬉しいポイントです。

艶感をまとったダークトーンボブ

ぷつっとしたラインが印象的なダークトーンのボブ。ほんのりくびれを加えることでシルエットに奥行きをプラス。細めのハイライトを重ねると自然に白髪がなじみ、おしゃれなニュアンスも引き立ちます。落ち着いたカラーの中にさりげない明るさがあるため重くなりすぎず、大人世代ならではの艶感と上品さを引き立ててくれます。

writer：内山友里