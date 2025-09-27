リアム・ギャラガーがオアシス解散の夜に破壊したギターが、オークションに出品される。2009年のパリ公演の舞台裏で起きた兄ノエル・ギャラガーとの口論の末、リアムはノエルのチェリーレッドの1960年製ギブソンES-355を破壊。その出来事をきっかけに、兄弟の不和は15年間続くこととなった。このギターは、プロップストアによる「ミュージック・メモラビリア・オークション」に出品され、25～50万ポンド（約5000万～1億円）の落札が予想されている。



【写真】ギャラガー兄弟の“歴史”が詰まった、破壊されたギター

10月23･24日にロンドンで開催される同オークションには、オアシスの代表曲「ワンダーウォール」のレコーディングに使用されたタカミネFP460SCアコースティックギターも登場。こちらは20～40万ポンド（約4000～8000万円）の落札予想価格がつけられている。



元オアシスのドラマー、ザック・スターキーは「オアシスとの仕事に非常に誇りを感じている。プロップストアの音楽オークションを通じて、ファンが本物の記念品を手にする機会を提供できることは、（自身が所属するスーパーグループ）マントラ・オブ・ザ・コスモスが新たな未知の世界へ向かう力強さを共有する1つの方法だ」とコメントしている。今回のオークションには、再結成ツアー「Oasis Live'25」を記念して、100点以上のオアシス関連アイテムが出品される予定だ。



さらに、マイケル・ジャクソンさん、エルヴィス・プレスリーさん、デヴィッド・ボウイさんらの所持品も登場。ジョン・レノンさんが1973年から1975年にかけて妻オノ・ヨーコと別居した「ロスト・ウィークエンド」と呼ばれる期間中に使用していた色付き眼鏡も出品され、15～30万ポンド（約3000～6000万円）の落札が見込まれている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）