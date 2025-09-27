◇セ・リーグ 巨人9―8DeNA（2025年9月27日 横浜）

巨人は7回に3点、9回に5点と終盤に驚異的な粘りを見せて2位DeNAに大逆転勝ち。連敗を3で止めてこの日の3位確定を阻止し、逆転2位浮上へ一縷の望みを残した。

阿部慎之助監督（46）は「みんなの意地を見ました。はい」と第一声。

決勝打を放った佐々木については「なんとかしてやろうっていうね、思いを多分全員が持ってくれてたんでね。だと思います」と称え、「いや、もうね、自信にしてほしいしね。それで満足せずにね、継続して努力してほしいなと思います」とプロ2年目を迎えた若武者に目尻を下げた。

4―8で迎えた9回、相手守護神・伊勢に対してキャベッジ、泉口の連打から3連打目となる岡本の2点適時打で再び2点差に追い上げると、中山の適時打で1点差。

代打・坂本が四球でつないで2死満塁とすると、途中出場していた佐々木が右前に逆転の2点適時打を放ち、これが決勝点となった。

レギュラーシーズンのDeNA戦はこれが今季最終戦。だが、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージで再び対決する。

「相手からしたら多少はね、嫌な印象も持たせられたんじゃないかなと思いますし。まだまだチャンスあるので、もう全て勝つつもりでやりたいなと思います」。阿部監督の瞳が鋭く光った。