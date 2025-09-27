お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻が27日、テレビ朝日系「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ 今でも好きですか？」に出演。初めて手をつないだ時のことを明かした。

芸能人夫婦が付き合っていた頃の思い出の地をデートしながら「今でも好き」という気持ちを確かめ合う様子を2人が見届ける番組。元サッカー女子日本代表なでしこジャパンの澤穂希さんと夫でJリーグ福島ユナイテッドFC副社長の辻上裕章さん夫妻が、思い出の松島でデートをした。

恋人時代も自分から手をつなぐことができなかったという澤さんは、今回のデートで自分から手をつなぐことを目標にし、緊張しながらも実行。デート後のインタビューで夫の辻上さんは「ちゅうちょなく自然とやってくれたのがうれしかった。ちょっとドキドキしたよ」と答えた。

その様子をVTRで見ていた庄司は「ドキドキしたねー」、藤本は「あんなに旦那さん、こんなになってしゃべってたのにスッてなってたもんね。ドキッとしたんじゃない？」と感想を語った。

そして藤本は「私が逆に今、反省しているのは、私は全然手つなぐじゃん。こうやって、手をつながないでいるとドキドキしてくれるんだ。そのドキドキは私たちにはない」と明かすと、庄司は「常につないでるから？」と笑い、藤本が「もうちょっと慎んだほうがいいんだなと思って、今、反省してます」と語った。

そして2人が初めて手をつないだのは、まだ庄司が片思い中。車で庄司が運転席、藤本が後部座席にて、信号待ちの時だという。庄司は「『ちょっと手つないでほしいな』とかって言って、手出すと、『えっ？やだ』って断られて…。お願い、お願い、1本だけつないで！」と言うと、スタジオは笑いに包まれた。

そして藤本が「じゃあ、1本だけ」と言い、信号が赤になった時に人さし指を1本、後部座席に向かって出したという。

そして藤本は「つかむだよね」と説明。庄司は「『やった〜！1本つないでくれた〜』で、次に会った時に、『この間は1本だったからさ、今日は2本つないでくれる？』って」と振り返った。すると藤本は「すごい作戦でしょ、作戦」と言い、庄司は「どんどん、どんどん、こうね、指の本数が多くなって」と、最終的に5回目で手をつないでもらったと明かした。そして藤本が「懐かしい、いいね。使ってほしいな、みんなに」と語った。