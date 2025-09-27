「現実から逃げるな」まだ揺れる角田裕毅の去就問題　元F1幹部が“答え出さぬ”レッドブルに異論「なぜツノダに甘いんだ？」

いまだ真価を問われ続ける角田の走りに厳しい声が飛んだ(C)Getty Images

F1の名門レッドブルに所属する角田裕毅の去就を巡る議論は尽きない。

今年3月27日に緊急昇格した角田は、サマーブレイク前まで7戦連続ポイント未獲得に終わるなど成績が低迷。今シーズン限りで契約満了となる背景もあって「退団」が既定路線と見られてきた。しかし、夏休みを返上しての特訓も敢行した25歳は、休暇明けに“変貌”。「ようやくわかってきた」と操作困難とされたマシン『RB21』にも馴染み、直近3戦中2戦でポイントを獲得。目に見える結果も出せるようになってきた。

今月21日のアゼルバイジャンGPでは、1位となった同僚のマックス・フェルスタッペンを後方からサポートしながら6位に入賞。ローラン・メキース代表が「重要なポイントを持ち帰ってくれた」と評したように内容のある走りを見せた角田の評価は急上昇しつつあり、本人が「目標」と明言する来季残留の可能性も高まっている。

もっとも、前半戦の不振を重く見る識者がいるのも事実だ。レッドブルに抜本的な見直しが必要とする彼らは、角田の現状もシビアに見ている。

ハースの元代表であるギュンター・シュタイナー氏は、英専門ポッドキャスト番組『Red Flags Podcast』で「ハジャーはレッドブルに行くべきだと思う」と指摘。レッドブルの姉妹チームであるレーシングブルズで躍動する新人アイザック・ハジャーの来季昇格を推挙した上で「彼ら（レッドブルグループ）は、私を置いていった。なぜなら、私が彼らのお気に入りの息子である、ユウキ・ツノダをクルマから降ろすべきだと言ったからだ」と指摘。角田の更迭論をぶちまけている。