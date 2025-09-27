女優の鈴木砂羽（53）が27日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。2年かけて歯列矯正を行ったことを明かす場面があった。

9年ぶりの番組出演となり、当時の写真が披露されると、「ナインティナイン」の岡村隆史が「ちょっと怒ってらっしゃるような感じ」と指摘。鈴木は「怒り顔だったですよ、もうね、この時。だって2016年って10年ぐらい前じゃないですか。この時は歯とか顎とか、なんかそういうのが凄い気になってた時だった」と明かした。

美容のためにやっていることを聞かれた鈴木は「今は筋トレ。カーブスっていうとこに通って」と告白。「ちょうどいいんですよ。マシンも油圧式で、早く大きく動かせば負荷がかかり、ゆっくりやれば軽い負荷になってくんで。私とかは結構コーチに結構厳しいんで、“もっと大きく！もっと速く！”とかってつつかれて。結構私だけきつめに設定されて。私も全然もうほんとのメークもしないで、もうだらーっとした格好でやってます」と話した。

岡村が「体動かすと全然違います？」と質問。鈴木は「なんか継続することによって前向きになってくるから。例えば前はエスカレーター乗っちゃおうかなとか思ってたところも、階段で行ってみようかなとか。ってなれば、もうしめたもんです。心も前向きになったりするし。まあ、行って良かったなと思ってます」と笑顔。「だいぶやせたかな。うあせたっていうか、まあ運動だけじゃないですけどね。いろんなもう本当にダイエットとか」と話した。

岡村は9年前から激変した鈴木の顔に「確かに前回出ていただいた時よりかはシャープに。シャープになられてますもんね」と指摘すると、「いやいや、歯もやってるもん」と鈴木。「歯列矯正して、もう本当に顎のラインが違うもんね、たぶん。これも整形なんですよ、一種の。でも、その時2年かかってるからね、この歯列矯正。それぐらいかかっちゃいますね、私の場合。結構大がかりな、抜いたり、動かしたりで、ひっぱったりで。その間テレビで、グルメ番組みたいのをやっててラーメン食べたらラーメンがここからぴょんって出ちゃって。かみきれなくて、麺がここから出ちゃったりとか」と笑った。