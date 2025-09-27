フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。

阪神で長年、エースとして活躍した藪恵壹氏が登場。誰もが認める球界屈指の好投手でありながら、在籍した１１年でＢクラスが１０年、うち最下位を６年経験した。

藪氏は、１９９７年に鳴り物入りで入団したマイク・グリーンウェル氏を回顧。「助っ人外国人が経歴詐称！」のナレーションに苦笑しながら「私、阪神時代１１年で６６人の外国人選手と一緒にやったんですけど。そのうちのグリーンウェルという。神のお告げで帰った」と振り返って笑わせた。

グリーンウェル氏は、来日後に自打球を右足の甲に受けて骨折した直後に「野球を辞めろという神のお告げを聞いた」と言って突然の引退宣言。わずか７試合の出場で帰国した。入団当初に大きな期待をかけられていたこともあり、今でも阪神ファンの間では語り草となっている。

藪氏は「（グリーンウェル氏は）ミスターレッドソックスと言われてたんですよね？私、メジャー行った時に（レッドソックスで）聞いたんですよ。『グリーンウェル。ミスターレッドソックスだろ？』と。『誰だ？それ？』って。（日本の情報と）全然違いました。それぐらい、やっぱり情報が少ないんですよ。昔は。今はもう映像も見れますし」と話していた。