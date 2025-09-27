TWICE、“デビュー10周年”ファンミ完売&個人ポスター公開、10月スペシャルアルバム発売

TWICEのデビュー10周年ファンミーティング『10VE UNIVERSE』が完売を記録した。

【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

TWICEは10月18日午後5時、ソウル城北区の高麗大学ファジョン体育館で2025ファンミーティング『10VE UNIVERSE』を開催する。オフライン公演に加え、Beyond LIVEプラットフォームを通じた有料オンライン生中継も同時進行し、より多くのファンと交流する予定だ。

9月26日に公式ファンクラブONCEを対象に先行販売が開始され、全席ソールドアウトを達成。今回のファンミーティングに対する熱い関心を実感させた。

JYPエンターテインメントは最近、TWICE公式SNSチャンネルでナヨン、ジョンヨン、モモ、サナ、ジヒョ、ミナ、ダヒョン、チェヨン、ツウィの個人ポスターを順次公開し、期待感を高めた。ポスターの中で9人のメンバーは宇宙飛行士に変身したコンセプトで新鮮な魅力とビジュアルを披露している。

(写真=JYPエンターテインメント)

2015年10月20日にデビューし、今年で10周年を迎えたTWICEは、記念すべき1年を精力的に駆け抜けている。全開催地で360度全面開放型の革新的な6回目のワールドツアー『THIS IS FOR』を展開し、世界中の観客に共感覚的な体験を届け、8月にはK-POPガールズグループとして初めて超大型音楽フェス「ロラパルーザ・シカゴ（Lollapalooza Chicago）」のヘッドライナーを務めた。

また最近では、Netflix『K-POPガールズ!デーモンハンターズ』OSTアルバムの1番トラック『TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)』や、14枚目のミニアルバムに収録された『Strategy』で、Billboardメインチャート「HOT 100」をはじめとする世界の主要音楽チャートでキャリアハイを更新した。

デビュー10周年を迎えてなお成長を続けるTWICEは、10月18日に全席完売となった2025ファンミーティング『10VE UNIVERSE』を開催し、さらに10月10日午後1時にはデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN: The Story Goes On』をリリースする。