「今日好き」中島結音、肩出しトップス×ショーパン姿披露「色気爆発」「思わず二度見」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が26日、自身のInstagramを更新。肩出しトップスとショートパンツのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女、際どい大胆露出コーデ
中島はオレンジのTシャツから肩を出したスタイルにショートパンツを合わせたカジュアルコーディネートを披露。サングラスを着用し、妖艶な雰囲気を醸し出している。
この投稿に、ファンからは「色気爆発」「可愛い」「かっこいい」「セクシー」「見惚れる」「思わず二度見」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋リア出身美女、際どい大胆露出コーデ
◆中島結音、肩出しトップス×ショーパン姿
中島はオレンジのTシャツから肩を出したスタイルにショートパンツを合わせたカジュアルコーディネートを披露。サングラスを着用し、妖艶な雰囲気を醸し出している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】