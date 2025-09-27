人工知能、AIの時代において、私たち人間が大切にすべき価値とは何か、学術界や産業界などが議論する初めての会議が行われました。

今週、京都市内で開かれた会議で議論されていたのは「人間とAIの違い」についてです。ロボットの研究者からは…。

■人間の好奇心、AIで幅広く開拓へ

ロボット学者、大阪大学・石黒浩栄誉教授「（人間とAIの）一番重大な違いは好奇心だと思います。人間はAIが出してくる答えに納得しない場合も多いでしょう。それは私たちの好奇心に基づいてのことだと思います」

石黒栄誉教授は「近い将来、AIを使うことで人間の好奇心が、もっと幅広く開拓されるかもしれない」と期待を寄せました。

アート界からも。東京藝術大学の日比野学長は、AIを生かすには人間の「目利き」が欠かせないと指摘しました。

東京藝術大学・日比野克彦学長「AIをどう使うのか、瞬時にして大量なデータを出す上で、何を活用していくのかは『目利き』の人次第で変わってくる」

■AIの進展で偽情報や誤情報、倫理観を問われる場面も

急速なAI技術の進展で、生活が便利になった一方で、ネット空間には偽情報や誤情報があふれ、偽の動画が犯罪に悪用されるなどの問題も起きています。

また、AIで故人を再現するなど、「倫理観」を問われる場面も出てきました。

こうした課題に向き合うため、哲学やAIなど第一線の研究者や、製造業、メディアなど産業界のトップが垣根を越えて集まり、いま大切にするべき「価値」や「価値観」について議論を深めることが、この会議の目的です。

京都哲学研究所・共同代表理事、澤田純NTT会長「『価値』をどう提供するのか、『哲学』を産業としても、一般個人としても考えていく時代がきた」

■日立製作所会長、経営にAI導入の必要性を強調

世界18か国から、2日間で延べ600人が参加しました。日立製作所の東原会長は、経営にAIを導入する必要性を強調しました。

日立製作所・東原敏昭会長「（日本の企業は、かつて）画一的、男性社会の経営会議でしたから、画一的な意思決定がなされていたことが、日本の経済が、しばらく停滞した大きな原因。知的財産やデータの信ぴょう性は十分、考慮しながら、AIを導入して、多様な意思決定ができる経営にしていくべきだと思います」

アメリカの新聞、ウォール・ストリート・ジャーナルなどを発行する企業のトップは、AIが記事を無断で利用している実態を念頭に、「知的財産」を守ることの重要性を訴えました。

■米政権「AI行動計画」発表も政治姿勢に懸念

AIをめぐっては、アメリカのトランプ政権が7月、競争力強化に向けて、規制緩和などを盛り込んだ「AI行動計画」を発表しました。

ただ、その政治姿勢に参加者からは懸念も…。

哲学を研究、ハーバード大学 マティアス・リッセ教授「人権や民主主義、法の支配など、いくら善意を持った人たちが尽力しても、アメリカが対抗することで、その努力が水の泡になってしまうことがある」

社会の分断が顕著になる中、多様な「価値」を尊重し合う世界を、どのように実現させるのか。会議を主催した「京都哲学研究所」は「価値多層社会」の実現を目指しています。「時間は、かかる」としながら、中国、ロシアなどからの参加も今後の課題になるとしています。