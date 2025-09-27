◇セ・リーグ ヤクルト―広島（2025年9月27日 神宮）

ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が27日の広島戦（神宮）に「4番・三塁」で5試合ぶりにスタメン復帰。初回に今季20号となる右越え2ランを放ち、7年連続20本塁打に到達。01〜07年のラミレスに並ぶ球団タイ記録となった。

1点を追う初回、2死一塁。広島先発・森が投じたツーシームを右翼席に叩き込んだ。10日中日戦の第2打席に左越え19号2ランを放って以来、34打席ぶりの一発となった。

日本人選手では88〜93年の池山隆寛、14〜19年の山田哲人の6年連続を抜き、球団初の快挙となった。

村上は今季、上半身のコンディション不良で2軍調整が続き、開幕は2軍スタート。7月29日に1軍に復帰し、月間MVPに輝いた8月は12本を量産した。ただ、疲労もあって今月中旬からペースダウンし、20日の中日戦（バンテリンD）でプロ入り初の1番で先発するも、一度もバットを振らずに見逃し三振。そのまま途中交代していた。復帰後初欠場となった21日以降、23日の中日戦まで3戦連続で欠場していたが、26日の広島戦では代打で4試合ぶりに出場した。

▼村上 打ったのはツーシームです。先制された直後だったのですぐに逆転することができて良かったです。