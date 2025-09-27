『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)でオーディションのプロデューサーを務める佐藤晴美(さとうはるみ)さん。かつては彼女も候補生の一人としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ。プロデューサーという立場に挑戦する晴美さんは今、何を想うのか。全8回のインタビューです。

プロデューサー・佐藤晴美の葛藤

LDH JAPANによるガールズ・グループ・プロジェクト『』で、プロデューサーを務める佐藤晴美さん。かつては候補生の一人としてオーディションに挑み、その後デビューを掴んだ彼女は今、何を想いオーディションに挑むのか----。

16歳で芸能活動をスタートし14年間のキャリアを持つ晴美さんへ、これまでの芸能生活と新たなチャレンジであるプロデュース業への思いを語ってもらいました。

オーディションの光と影、出会いと別れの過酷さ

----ガルバトがはじまってから、迷ったり落ち込んだりすることも多いのでは。

「オーディションでの出会いと別れというのは、やっぱりすごく感情的になる瞬間です。相手はロボットじゃないし、ロジカルな話は全く通用しなくて。本当に“ナマモノ”というか、常に“ライブ”だし、1秒1秒のコミュニケーション、1日1日の姿勢の取り方で人の気持ちって大きく左右されるんだなというのを、このオーディションを通して改めて実感しています。あと、自分が想像していたことと真逆のことが起きたり、想像をはるかに超えてくる瞬間というのがあって……それがネガティブな方向に行くこともあれば、ポジティブな方向に行くこともあるんですけど、予想外のできごとを受け止めるのに必死になってしまうんです」

----気分が落ちてしまった時は、どのように自分を立て直すんですか？

「『一度寝る』。ずっと考えていても答えが出ないし、多分正解ってなくって。もちろん私はみんなにとってのベストを尽くしたいと思うけど、それが本当に全ての人から見た正解ではないから。それを追い求めようとするともう答えが出ないので、一度頭を冷やして冷静になるという作業が自分には必要かなって思うんです。クールダウンするには、私は『寝る』が一番ですね」

----寝た後は結構頭がクリアになっている？

「そうですね。寝てる間に状況は変わらないけど、少しリラックスできると自分の答えに納得できるようになるというか。スッと「これで大丈夫だよね」って思える」

◆佐藤晴美 /

さとうはるみ。1995年6月8日生まれ。山形県出身。2011年『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を経て『Flower』のメンバーとしてデビュー。『E-girls』の二代目リーダー。2021年1月よりソロ・アーティストとして活動スタート。173cmの長身でモデルとしても注目され、様々なファッション誌で活躍。また、女優としてドラマや映画にも出演するなどジャンルレスに活躍の場を広げている。オーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が放送中。

◆ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION- ///

毎週土曜日14:30〜15:00日本テレビにて放送中。見逃し配信は、TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後毎週土曜 15:00〜配信開始！本編では収まりきらなかった候補者たちの努力の軌跡や、プロデューサー佐藤晴美の赤裸々な想いなど、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版を地上波放送後、毎週土曜15:00から配信。ガルバトをより深く、そして熱く応援していただけます！※Hulu特別版の一部映像を、LDH 公式YouTubeでもお楽しみいただけます。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」Hulu 特別版

8月23日(土)地上波放送後からHulu独占配信開始。毎週土曜15:00最新エピソード更新。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」YouTube版

毎週日曜正午最新エピソード更新。

＜黒カーディガンのコーデ＞

カーディガン \26,700、パンツ \25,960／ORR(HANA SHOWROOM)、ネックレス \50,680、ブレスレット \29,060(PORTRAIT REPORT)、パンプス \21,760(ROUGHNECK)／HANA KOREA

＜白トップスのコーデ＞

トップス \9,350、パンツ \11,660(ASURA)、ピアス \28,480、リングにしたイヤカフ \26,210、ブレスレット \27,280(PORTRAIT REPORT)／HANA KOREA



＜衣装に関する問い合わせ先＞

HANA KOREA：support@hana-korea.com

HANA SHOWROOM：hana.showroom@hana-korea.com

------------------

Model：Harumi Sato

Photographer：Yusuke Ikuta

Styling：Miki Sayama

Hair&Make-up：Yuina Iwata

------------------

他の記事はこちら