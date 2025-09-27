「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、体重超過による出場停止処分明けとなった赤パンニキがボクシング世界王者の高橋知哉を延長の末に判定５−０で下した。

アウトボクシングを展開する高橋がジャブを当てていったが、赤パンが突進からプレッシャーをかけ、延長終盤に高橋をぐらつかせて勝利を飾った。

試合後は混とん。打ち合ってこなかった高橋に対して、赤パンが激高して詰め寄ると、赤パンの父で、絶縁関係にある“最強喧嘩師”村田将一も金網に入り、赤パンを罵倒。リング外では伝説の喧嘩師である我龍真吾が村田、赤パン親子に怒声を浴びせ「誰の許可とって喧嘩師名乗ってんだ！」と詰め寄った。

その後は大阪喧嘩自慢の爆音那智が赤パンに対戦を要求。赤パンも受諾し、対戦の流れとなった。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐｓ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）で視聴できる。