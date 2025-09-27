『水谷千重子50周年記念公演』27日の公演内容を直前変更 出演者体調不良のため…「『千重子オンステージ』を特別構成にてお届け」
大阪・新歌舞伎座は27日、同日予定していた『水谷千重子50周年記念公演』午後5時の部について、出演者体調不良のため、一部内容を変更して上演すると発表した。
【動画】友人“友近”のエージェント契約終了報道について聞かれた水谷千重子
お笑いタレント・友近似の演歌歌手・水谷千重子の大阪公演。新歌舞伎座は公式Xに午後4時半ごろ書面を投稿し、変更を伝えた。
「出演者体調不良の為、本日の公演は一部内容を変更して上演いたします。 なお、第一部『CAKUGO（カクゴ）愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・ フローレンス』は上演いたしません。第二部『千重子オンステージ』を特別構成にてお届けいたします」と説明。「直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」とつづった。
「なお、内容変更にともなう払い戻しに関しましては、後日、 新歌舞伎座ホームページにてご案内させていただきます」とした。
【動画】友人“友近”のエージェント契約終了報道について聞かれた水谷千重子
お笑いタレント・友近似の演歌歌手・水谷千重子の大阪公演。新歌舞伎座は公式Xに午後4時半ごろ書面を投稿し、変更を伝えた。
「出演者体調不良の為、本日の公演は一部内容を変更して上演いたします。 なお、第一部『CAKUGO（カクゴ）愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・ フローレンス』は上演いたしません。第二部『千重子オンステージ』を特別構成にてお届けいたします」と説明。「直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」とつづった。
「なお、内容変更にともなう払い戻しに関しましては、後日、 新歌舞伎座ホームページにてご案内させていただきます」とした。