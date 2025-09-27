双子妊娠中の中川翔子「ついに正期産を迎えましたーーー」現在の心境明かす 子どもたちの名前も決定
双子の男児を妊娠しているタレントの中川翔子が27日までに、自身のインスタグラムを更新。正期産を迎えたことを明かした。
【写真あり】お母さんの表情…双子妊娠中の中川翔子の近影＋うますぎる絵日記
中川は「（祝）37週 双子ついに正期産を迎えましたーーーいつ産まれても大丈夫だよの時期ついにきました 血圧などなど合格 羊水量の差や重さもほぼ同じ、単体平均くらいちゃんと大きく育ってくれて双子で早産ならずに正期産迎えられたの良かったです」と、投稿を続けている絵日記とともに報告。
さらに「名前もついに決まって良かった！双子らしさ、一発で読めて、意味、画数、音の感じもすごく気に入って もう数日したら双子に会えるんだついに 名前を呼べるんだ 夫とずーっと話し合って決まった！最初の両親からの一生のプレゼントが名前！双子男子難しかったけど決まって嬉しいなぁ」と名前を決めたことも明かした。
また「そして、今日は大好きなドラクエ5が33周年だそうです ドラクエ5は人生そのもの！フローラは双子を産んだけど、まさかわたしも双子を宿すとびっくり！」とドラクエ愛あふれるイラストとともにつづり、最後に「おいしい病院のごはんとおやつで双子に栄養あげて数日後の帝王切開にむけて心と身体を万全に！頑張ります！」と伝えた。
【写真あり】お母さんの表情…双子妊娠中の中川翔子の近影＋うますぎる絵日記
中川は「（祝）37週 双子ついに正期産を迎えましたーーーいつ産まれても大丈夫だよの時期ついにきました 血圧などなど合格 羊水量の差や重さもほぼ同じ、単体平均くらいちゃんと大きく育ってくれて双子で早産ならずに正期産迎えられたの良かったです」と、投稿を続けている絵日記とともに報告。
また「そして、今日は大好きなドラクエ5が33周年だそうです ドラクエ5は人生そのもの！フローラは双子を産んだけど、まさかわたしも双子を宿すとびっくり！」とドラクエ愛あふれるイラストとともにつづり、最後に「おいしい病院のごはんとおやつで双子に栄養あげて数日後の帝王切開にむけて心と身体を万全に！頑張ります！」と伝えた。