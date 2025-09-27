好きなぬいぐるみと過ごす「ぬい活」や写真を撮る「ぬい撮り」。

そんな言葉が生まれるほど、ぬいぐるみがブームだ。その魅力をＳＮＳでの「ぬい撮り」が話題の俳優、大和田伸也さん（７７）に聞いてみた。（デジタル編集部・大森亜紀）

自宅には壁一面にぬいぐるみ

「どの子を連れてこようか迷ってね」。インタビュー場所に現れた大和田伸也さんは、渋い声でそう言いながら、バッグからぬいぐるみを出してくれた。

ポケットモンスター（ポケモン）のキャラクターにライオン・キングや鉄腕アトム、柴犬……。自宅の部屋には、壁一面を埋め尽くすほどのぬいぐるみがいて、その中から、思い出深いものを選んできたという。

今年２月、水族館でポケモンのぬいぐるみを持ち、キリッと振り向く動画をＸ（旧ツイッター）に投稿した。渋いベテラン俳優と「ぬい活」のかわいらしさとのギャップが話題を呼び、瞬く間に拡散した。

きっかけは「ライオン・キング」目が合ってときめき

でも、実は大和田さんの「ぬい活」歴は長い。１９９４年に公開された「ライオン・キング」の映画で父王、ムファサの声を演じたことがきっかけで、グッズとして売り出された、たくさんのぬいぐるみに驚き、好きになった。

「同じキャラクターでも顔が微妙に違い、目が合って『この子』っていう、ときめきがある。その出会いが人生の思い出になるわけです。あの時にあの子を買ったなと思い出す。思い出の塊です」

好きな水族館や動物園に出かけた時にも買い求め、車の助手席に置いては「元気？」と声をかけてかわいがる。それでも「ぬいぐるみというと『ちっちゃな女の子のためのもの』というイメージがあった」と、長らく好きを公言していなかった。

バズった動画が「くせに」を打ち消してくれた

気持ちが変わるきっかけとなったのが、旅行で訪れた南米ペルーのマチュピチュ遺跡で、青年がぬいぐるみと記念撮影をしている姿を見かけたことだ。「面白いなと思ってね。ぬいぐるみならいろんな所に一緒に連れていける」

ポケモンのゲームにはまり、キャラクターのぬいぐるみを相棒役として連れ歩くようになった。「せっかく連れてきたから」と、あの青年のように写真や動画を撮ってみた。試しにその動画を投稿してみた投稿が「バズった」のだという。

批判が届くかと思いきや「見てくださった方から、楽しそうで元気になるとか、勇気が出たとか共感して喜んでもらった」。そんな反響が自分の中の「いい年をしたおじさんのくせにという『くせに』を打ち消してくれた」という。「今は恥ずかしがらず、自由にのびのびとぬいぐるみと過ごせる。好きなことを楽しくやれるのが一番うれしい」

ロケ現場でも「ぬい撮り」してワクワク

ロケ現場にもぬいぐるみを連れて行き、一緒に写真を撮る。「寒い山の上の厳しい現場や長い待ち時間も苦にならない。いきいきと働ける原動力ですよ」

ポケモンのぬいぐるみを通じて、国境を超えて同じキャラクターを愛する熱気も感じる。「同志がたくさんいて、うれしくなる。大げさなことを言えば、その輪が広がれば、争いがなくなるんじゃないかってね」

大和田さんにとってのぬいぐるみとは、と聞くと、「人生を一緒に生きる同志、家族です。心のゆとり、元気の源にもなっている。みなさんに押しつけるわけじゃないけれども、愛(いと)しい存在が身近にいるのは、ワクワクしますよ」。

大和田伸也（おおわだしんや） 早稲田大在学中に演劇を始め、「劇団四季」を経て、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「藍より青く」で人気に。「水戸黄門」の格さん役などドラマや数多くの映画、舞台に出演。最近はＹｏｕＴｕｂｅのゲーム実況も話題。