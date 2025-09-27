aimerfeelのハロウィンランジェリー♡今年の仮装も可愛く盛り上げ

秋の一大イベントといえばハロウィン。仮装やコスプレで盛り上がる季節に、ランジェリーブランドaimerfeel（エメフィール）から特別なラインナップが公開されています。毎年人気を集めるaimerfeelのハロウィンランジェリーは、ただ可愛いだけではなく機能性にもこだわり、普段使いできるブラジャーから遊び心あふれるデザインまで幅広く展開。イベントをもっと特別に演出してくれるアイテムたちが揃っています。

aimerfeelのハロウィンランジェリー

aimerfeelの2025年ハロウィンランジェリーは、ブラジャーやセットアップなど実用性とデザイン性を兼ね備えたコレクション。

セクシーなレースデザインからポップなモチーフを取り入れたアイテムまで揃い、ハロウィンシーズンを華やかに演出してくれます。

毎年「コスプレにも使える！」と大人気で、今年も限定ラインとして展開。ブラはしっかり盛れる機能付きで、見た目も着け心地も妥協なしです。

Happy Halloweenキャンペーン

aimerfeel公式通販サイトでは、期間限定「Happy Halloweenキャンペーン」を開催中。

特設ページに隠された白ウサギの「懐中時計」を見つけると、ハロウィンにちなんだ割引クーポンがGETできる楽しい仕掛けも♪

お得にランジェリーを手に入れながら、ハロウィン気分も一層盛り上がります。限定アイテムは売り切れ必至なので、早めのチェックがおすすめです。

ハロウィンはaimerfeelで特別に♡

毎年話題を集めるaimerfeelのハロウィンランジェリーは、今年も魅力的なアイテムが勢揃い。

可愛らしさとセクシーさを兼ね備えたデザインで、仮装やコスプレはもちろん、普段のランジェリーにも取り入れやすいのが嬉しいポイントです。

さらに期間限定キャンペーンでお得にゲットできるチャンスも。2025年のハロウィンは、aimerfeelのランジェリーで自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか？