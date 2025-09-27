◆九州六大学野球秋季リーグ戦第5週第1日 西南大12―6北九大（27日、筑豊緑地野球場）

西南大が一発攻勢で春秋連覇に望みをつないだ。火を付けたのは、プロ志望届を提出している7番伊永大蔵（4年・広島新庄）だった。

2回2死一塁からレフトに今季1号となる先制2ラン。「打ったのはインコース低めの球。今まで全く打てずにチームに迷惑をかけてきたが、大事な試合で先制できてうれしい」と勢いに乗ると、5―0の3回には2死一、三塁から左越えの適時二塁打を放った。

北九大の先発はエースの山下薫輝（3年・鹿児島玉龍）。伊永にとっては「春も打っている」相性の良い相手だった。試合前日にはチームの学生コーチが牴樵杙害七悪瓩箸靴涜之眦蠎蠅砲覆蝓速球中心の打撃練習に付き合ってくれたという。伊永は2安打3打点という結果に「練習の成果が出たかな」と笑顔。東和樹監督も「伊永のホームランが一番の勝因」とたたえた。

7―3と追い上げられて迎えた6回には1死から5番佐藤輝拓（3年・東筑）が満塁アーチ。6番栗山雅也（4年・東福岡）もソロで続いた。佐藤は「先輩たちがつないでくれたので初球から思いっきり行こうと振った」。プロ志望届を提出している主将の栗山は「伊永との爛▲戰奪ホームラン瓩聾式戦では3度目。彼が打ったら自分も続こうと勇気づけられる」と語った。

春秋連覇には次戦も北九大に勝って優勝決定戦に持ち込むのが絶対条件で、敗れれば目の前で胴上げを許してしまう。伊永は「チーム全員で（決定戦を含め）あと二つ、しっかり勝ち切りたい」と気合を入れ直した。（山崎清文）