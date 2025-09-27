父と祖母は名優、母は文筆家…27歳モデル猯梢討らのプレゼント瓩撚變錣覆觴蠅気个ショット「絵になる！」「ホームパーティーはいつ?」の声
料理の腕前に「嫁さんになってよ」の声も...
俳優･本木雅弘とエッセイスト･内田也哉子夫妻の長男で、モデルのUTAが、料理ショットを投稿し話題になっている。
「@utaeats x @ginzamagazine new cooking series!! @ginzamagazine と新連載始まりました!楽しく料理を! i be chef innn it up」と、ファッション誌「GINZA」公式ウェブサイト「GINZA MAGAZINE」(マガジンハウス)での新連載「UTA EATS!!」が始まったことを報告。使い込んだフライパンで料理の腕を振るう様子などが投稿されている。「GINZA MAGAZINE」では、このフライパンが両親からもらったものだと明かしている。
この投稿に「めちゃ、料理センスあるねー。嫁さんになってよ」「うたくんにはキッチン狭すぎる」「絵になる!」「ホームパーティーはいつ?」などのコメントが寄せられている。
UTAは、個性的な演技で数多くの映画、ドラマ、CMなどで活躍した樹木希林を祖母に、豪放磊落で狎験競蹈奪ンローラー瓩魎咾通した内田裕也を祖父に持つ、芸能一家で育ったことで知られている。