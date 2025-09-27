大胆に素肌を見せ…

かつて「インリン・オブ・ジョイトイ」の芸名でグラビア界を席巻したタレントが49歳に…。久しぶりの猊活写真瓩鮓開し反響を呼んでいる。

「お久しぶりで〜す♪」とインスタグラムに書き出したのは、インリン。台湾出身で現在も台湾で子育てをしながら不定期に芸能活動をするインリンが「先日、日本へ行った時に、何十年ぶりかに宣材写真を撮りました」と報告。真っ白なシャツを羽織り、第3ボタンまで大胆に開け素肌を見せた大人の魅力あふれる1枚となっている。

つづけて「そして…Xも始めました！やっと時代の波に乗れた気分です。皆さんXのフォローよろしくお願いしま〜す」と芸能活動の本格始動を思わせる投稿になった。

SNS上では「お久しぶりです。寂しかったですよ」「投稿待ちわびていました！」「台湾が大好きでYouTubeを登録をしていますが最近全く動画が上がっていなくて心配していました。元気にしているようで良かったです」と活動報告に喜びの声があがる一方、「いや若い頃とはまた別の魅力がある」「歳を重ねて綺麗さ、可愛さ ともにアッブ」「今の方がキレイ」など新しい宣材写真にも反響が寄せられた。

インリンは、2008年に日本人男性と結婚。10年に長男を、13年に男女の双子を出産した。16年に改名している。