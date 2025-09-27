女優の高石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日から第1週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第1週（9月29日〜10月3日）は「ブシムスメ、ウラメシ。」。

この世はうらめしい。けど、すばらしい。没落士族の娘・松野トキ（高石）と外国人の夫・ヘブン（トミー・バストウ）。怪談を愛し何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。明治のはじめ、小学生のトキ（福地美晴）は父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、世をうらみ貧しい日々を送っていた。司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をする。