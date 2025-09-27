◇高校野球秋季大阪大会5回戦 興国5ｰ4生野（2025年9月27日 GOSANDO南港野球場）

高校野球の大阪大会5回戦が27日に行われ、興国が生野を5―4で振り切って準々決勝に進んだ。

2―0の6回に一挙3失点で逆転される苦しい展開だった。2―3の8回に2安打1四球で満塁機を演出すると、「7番・捕手」の櫟（とち）岡拓夢（2年）が走者一掃の中越え三塁打を放って逆転に成功した。

「中飛かな…と思ったのですが、良かったです。今日みたいな1点差の試合が続くと思うので、みんなで粘って勝てるように頑張りたいです」

元ロッテの喜多隆志監督は「（決勝打の）櫟岡は守備のミスはあったけど、よく打ってくれた。その部分に関しては評価してあげたい。秋の大会なのでミスが出ることもある。うちらしい野球と言えば、うちらしいのですが…。守って攻撃につなげるスタイルは変えずに戦っていきたいと思います」と振り返った。

対する進学校の生野は、4回戦で強豪私立の関大北陽に勝利するなど健闘。興国にも一時逆転する勢いを見せたものの、8強進出にはあと一歩及ばなかった。