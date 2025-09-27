図々しいママ友にイラッとする！ スカッとしたい人へ贈る漫画4選
図々しいママ友、あなたの周りにもいませんか？ 非常識な行動に驚いても、ママ友という距離感なのでハッキリ言いにくいのも事実…。
読者が体験したママ友との戦いを描いた漫画を４作品をご紹介します。
スカッとしていってください！
「ママ友でしょ！」で月謝を払わないママ友
幼稚園のママ友ってだけで、なんでこんな横暴な態度？ こういう図々しいママ友を仕事に絡めると大変なことになります…！
◼︎「月謝を滞納するママ友」を読む＞＞
私はこういうの苦手だから…でレジャーの計画も、幹事も全て人に押し付けようとしてくる人っていますよね。このパターンは本人は悪気がないことも多くて、周りは困るんですよね…。
◼︎「人任せってダメなの？」を読む＞＞
「ちょうどよかった〜」と車に同乗してくるママ友
ちょうどよかった〜で同乗してくるこの感じ！困ります！
こちらは完全に悪意があるパターン。車に同乗してきたり、会計のお金がちょっと足りなかったりと、この「微妙」な感じがずるいんです！
◼︎「微妙な負担を押し付けてくるママ友」を読む＞＞
ポテチ2袋しか持ってこないのに料理を食べ尽くすママ友
持ち寄りランチパーティーでポテチ2袋?!
ポテチしか持ってきてないのに他の人の料理を食べ尽くすって…計画的にやってるはず。これはハッキリ言わないと…！
◼︎「ママ友ホームパーティートラブル」を読む＞＞
