元ハンバーグ職人が本気で考案！手抜きだけど大満足「豆腐ハンバーグ」

【元ハンバーグステーキ職人の格上げレシピ vol.5】多数の殿堂入りレシピを持つ人気レシピ作者・しるびー1978さんのレシピ本『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』に掲載している、ご飯の進むおかずをピックアップして紹介します。

ヘルシーなのに大満足の「豆腐ハンバーグ」

ついつい食べ過ぎてしまう食欲の秋。豆腐と鶏ひき肉を使ったヘルシーなハンバーグはいかがでしょうか。

今回は、2025年9月24日に発売された、しるびー1978さんの『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』より、手抜きだけど絶品の「豆腐ハンバーグ」を紹介します。

玉ねぎ不要！水切りも成形も「だいたい」でOK



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

「手軽にできちゃう」とリピ続出

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）でも、「簡単でヘルシーで、めちゃくちゃ美味しい」「とろーりたれも美味しかった」「思った以上にボリューミー」など、その簡単さとおいしさに驚く声がたくさん届いています。





お財布に優しい手軽な材料で作れちゃうのもうれしいポイント。ヘルシーで簡単、満足感たっぷりの一皿を、ぜひ作ってみてくださいね。

『元ハンバーグステーキ職人の特売肉で格上げレシピ』（宝島社）





クックパッドのフォロワーは4万9千人、届いたつくれぽ総数は11万4000件超！大人気のクックパッドアンバサダー・しるびー1978さんのレシピ本が発売！元ハンバーグステーキ職人のコツとテクニックで、いつもの肉おかずを格上げするレシピ満載の1冊です。



