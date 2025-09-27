◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）

負けか引き分けで３位が確定する試合で、巨人が敗戦濃厚の９回に試合をひっくり返し、ＤｅＮＡに逆転勝利した。５６日ぶりの復帰となった先発・グリフィン投手は今季最短の２回４安打４失点で降板。打線はキャベッジ外野手の１７号ソロ本塁打で反撃したが、２番手・西舘勇陽投手も追加点を許し４回までに６失点。７回に３得点したものの８回に再び２点を加えられたが、９回に驚異の粘り。５安打を集めて逆転に成功した。

グリフィンは１回、先頭の蝦名に右前打。桑原将志外野手の三ゴロで１死二塁、筒香嘉智外野手の二塁強襲内野安打で１死一、三塁とされ、ビシエド内野手に中犠飛を打たれ、１点目。グリフィンは横浜スタジアムで１３イニング目で今季初失点となった。さらに、佐野恵太外野手を四球で歩かせた２死一、二塁から松尾汐恩捕手に左前タイムリーを許し、２点目を失った。

巨人は２回、岡本和真内野手が先頭で二塁内野安打、岸田行倫捕手が四球を選び無死一、二塁としたが、リチャード内野手は三邪飛、中山礼都内野手は右飛、浦田俊輔内野手は遊飛に倒れ、無死一、二塁を生かせなかった。

グリフィン投手が２回に追加点を奪われた。２死から蝦名を四球で歩かせると、桑原に左翼スタンドへ６号２ラン本塁打を打たれ、リードを４点に広げられた。グリフィンは３回の打席で代打を送られ、２回４失点で今季最短の降板となった。

４点を追う巨人が３回にようやく１点を返した。２死からキャベッジ外野手がＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手をとらえ、右中間スタンドに９月１０日以来となる１７号ソロ本塁打。３点差とした。

３回からはグリフィン投手に代わって西舘勇陽投手が登板。１死から佐野に右翼スタンドへの１４号ソロ本塁打を打たれ、再びリードを４点差に広げられた。西舘は４回にもつかまった。先頭の蝦名に右中間を破る二塁打。桑原には右翼線に落ちる適時打を打たれ、６点目を奪われた。

巨人は５回２死から丸佳浩外野手が四球を選び、キャベッジの右翼線二塁打で二、三塁とチャンスを広げたが、泉口友汰内野手は空振り三振に倒れた。６回も岡本が先頭で３打席連続安打となる左翼フェンス直撃のヒット（単打）で出塁したが、途中出場の小林誠司捕手は二ゴロ併殺打に倒れ、無死の走者を生かせなかった。

６回からは４番手でドラフト５位ルーキーの宮原駿介投手が登板し１死から筒香に左中間二塁打を打たれたが、後続を打ち取り無失点。

巨人が７回に３点を返した。ＤｅＮＡの２番手・宮城滝太投手から１死で浦田が四球。ここで宮城はアクシデントが発生した模様で降板となり、佐々木千隼投手が緊急登板。途中出場の佐々木俊輔外野手が右前打でつなぎ、１死一、三塁。代打・オコエ瑠偉外野手が左前タイムリーを放ち２点目。続くキャベッジ外野手の一塁内野安打で１死満塁となり、佐々木は降板。４番手でマウンドにあがった入江大生投手から、泉口、岡本が連続押し出し四球で２点を加え４点目を挙げた。なおも１死満塁とチャンスが続いたが、小林は二飛、リチャードは空振り三振に倒れた。

８回は６番手で平内龍太投手が登板。先頭の代打・フォード内野手に右翼フェンス直撃のヒット（単打）、蝦名に右翼スタンドへの７号２ラン本塁打を浴び、だめ押しの８点目を失った。

巨人は９回１死でＤｅＮＡの６番手・伊勢大夢投手から、キャベッジ外野手が三塁内野安打、泉口友汰内野手は左前打でつなぎ二、三塁とし、岡本和真内野手の左前打で２点を返し２点差。１死一塁で代打・大城卓三捕手は四球を選び一、二塁とし、リチャード内野手は空振り三振に倒れたが、中山礼都内野手が中前タイムリーを放ち１点差。２死一、二塁で代打・坂本勇人内野手が登場し、四球を選び２死満塁とし、途中出場の佐々木俊輔外野手が右前に２点適時打を放ち、土壇場で逆転に成功した。