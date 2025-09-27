町田の主将が意地の一撃　昌子源が後半ＡＴに劇的な決勝弾…中２日で控えるＡＣＬＥへ弾み

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 町田１―０岡山（２７日・Ｇスタ）

町田はホームで岡山と対戦し、１―０で勝利した。

町田はＭＦ仙頭啓矢がリーグ戦１３戦ぶりに先発で出場。岡山戦後に中２日でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第２節ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）戦を控えることから、ＦＷ相馬勇紀、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ藤尾翔太といった主力がベンチからのスタートになった。

前半は一進一退の攻防が続く中、後半１３分に相馬と望月が投入された。攻撃の流れが生まれチャンスにもなったが、なかなか得点は生まれず。ＦＷ西村拓真が１対１で放ったシュート、後半４０分にＦＷ相馬勇紀がエリア左から放ったグラウンダー性のシュートは、相手ＧＫスベンド・ブローダーセンの鉄壁の守りに防がれた。

しかし試合終了間際、主将が劇的な決勝弾を沈める。後半アディショナルタイム５分、ＭＦ下田北斗が右サイドから左足でクロスを上げると、ＦＷオセフンが頭で折り返す。その球をゴール前で昌子が押し込んだ。ＤＦ菊池流帆とＤＦ岡村大八のセンターバック２人も離脱しており、厳しい状況が続いているが、ＡＣＬＥ第２節へ弾みをつける白星となった。