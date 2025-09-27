◇セ・リーグ DeNA 8―9 巨人（2025年9月27日 横浜）

DeNAが4点リードで迎えた9回に伊勢大夢投手（27）がまさかの5失点。最大5点差の試合をひっくり返され巨人に逆転負けを喫した。連勝は3でストップ。クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（S）の本拠開幕となる2位確定はお預けとなった。

8―4の9回。まさかの光景にハマスタは騒然となった。4点リードでマウンドに上がった伊勢が1死からキャベッジ、泉口に連打を浴び、4番・岡本に2点適時打を浴び2点差に。さらに2死一、二塁から中山が中前に適時打を放ち1点差。球場がどよめく中、代打・坂本に四球を出し2死満塁とピンチが続く。そして佐々木にフォークをうまくすくい上げられ左前に逆転の2点適時打を浴びた。マウンド上で伊勢はぼう然。三浦監督は交代を告げた。

石田が何とか3アウト目を奪い1点を追う形となったが、最後は相手守護神・マルティネスに抑えられ、悪夢の逆転負けを喫した。

打線は、初回、2回と2得点ずつを奪い、相手先発左腕・グリフィンをKOすると、3、4回にも1点ずつを加点し6回まで5点リードと試合を優位に進めた。6―1で迎えた7回に4番手・入江が制球に苦しみ、オコエに適時打を許した後に連続押し出しと3点を失い2点差に詰め寄られたが、8回に蝦名が7号2ランを放ち再び突き放した。だが、9回の伊勢が誤算だった。