◇セ・リーグ 巨人9―8DeNA（2025年9月27日 横浜）

巨人は終盤に驚異的な粘りを見せて2位DeNAに大逆転勝ち。連敗を3で止めてこの日の3位確定を阻止し、逆転2位浮上へ一縷の望みを残した。

DeNAとの今季対戦成績はこれで15勝9敗1分け。DeNA戦は8月23日（東京D）以来の白星で、連敗を4で止めた。

右膝痛から復帰し、8月2日のDeNA戦（東京D）以来56日ぶりの1軍登板となった先発左腕・グリフィンが2回4安打4失点KO。5番に入っていた捕手・岸田もグリフィンとともに2回でベンチに下がったが、打線は諦めなかった。

1―6で迎えた7回に泉口、岡本の連続押し出し四球などで一挙3点を挙げて4―6と2点差に追い上げると、4―8で迎えた9回には相手守護神・伊勢に襲いかかる。

キャベッジ、泉口の連打から3連打目となる岡本の2点適時打で再び2点差に追い上げると、中山の適時打で1点差。

代打・坂本が四球でつないで2死満塁とすると、途中出場していた佐々木が右前へ逆転の2点適時打を放ち、これが決勝点となった。