◇セ・リーグ 巨人9―8DeNA（2025年9月27日 横浜）

巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が27日のDeNA戦（横浜）で今季56度目のリリーフ登板。

15試合連続セーブでリーグ最多タイの今季45セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、1998年に佐々木主浩（横浜）が記録した数字に並ぶとともに2005年岩瀬仁紀（中日）、2007年藤川球児（阪神）がマークしたシーズン46セーブのセ・リーグ記録に王手をかけた。

4―8で迎えた9回に打線が一挙5点を奪って逆転。マルティネスは9―8で迎えた9回、7番手として登板した。

最初に打席へ迎えた佐野を155キロ直球で左飛に打ち取ると、続く松尾は154キロ直球で右飛。石上には154キロ直球を右中間二塁打とされて同点の走者を背負ったが、代打・山本から154キロ直球で空振りを奪って3球三振に仕留めて試合終了に持ち込むと、捕手の大城卓とともにガッツポーズで勝利の喜びを分かち合った。

なお、中日の松山晋也投手（25）もこの日の阪神戦（甲子園）で今季45セーブ目（0勝1敗5ホールド）を挙げている。

【シーズン最多セーブランキング】

1位 サファテ（ソフトバンク） 54 2017年

2位 岩瀬仁紀（中日） 46 2005年

2位 藤川球児（阪神） 46 2007年

4位 佐々木主浩（横浜） 45 1998年

4位 マルティネス（巨人） 45 2025年

4位 松山晋也（中日） 45 2025年