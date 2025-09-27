西川ヘレン似のレイザーラモンRG、西川かの子と2ショットロケ 『ベストヒットグル目ぇ』第7弾
漫才師・西川きよしによる、ABCテレビのスペシャル番組『ベストヒットグル目ぇ』第7弾が、あす28日に放送される（後3：25〜4：55 ※関西ローカル）。
【写真】恒例 RGが西川ヘレンに扮してあるあるソング
今回のテーマは「今すぐ食べたい！SNSで話題の関西ご指名グル目ぇ」。チュートリアル、レイザーラモンRG、吉田朱里らが、きよしの“ご指目ぇ”で出演話題のグルメをリポート。まずは、RGが西川ヘレンにふんし、恒例のあるあるソング。さらに、吉田のおめでたい報告もある。
「SNSで話題の関西最新＆流行グルメ」では、目新しいグルメが次々に登場し、スタジオは大盛り上がり。RGは、きよしの娘・西川かの子と大阪コリアタウンに向かい、最新の韓国グルメ「カルグクス」を紹介する。「SNSで話題のオンリーワングルメ」では、RGとチュートリアル・福田充徳が、泡をかけて食べる新感覚の「魯山人つけ麺」を堪能する。
「SNSで話題のスイーツ」では、福田と吉田朱里が、大阪・玉造にあるかき氷で有名なカフェを訪れる。「SNSで話題のグルメインフルエンサー」を紹介するVTRでは、元NMB48の出口結菜がSNSに投稿したヘルシーメニューが気になり、きよしに“ご指目ぇ”された吉田が、NMB48時代の後輩である出口とともに人気のカフェ店を訪れる。
さらに「関西発！プレミアム食材グル目ぇ」のコーナーでは、関西でまだあまり知られていない絶品プレミアム食材を発掘し、一流シェフに料理を作ってもらう。
