◇プロ野球セ・リーグ 巨人9ｰ8DeNA（27日、横浜スタジアム）

巨人がDeNAに逆転勝利し、2位でのクライマックスシリーズ進出に望みをつなげました。

巨人は先発のグリフィン投手が桑原将志選手に2ランホームランを浴びるなど2回4失点で降板します。

3回に1点を返しますがそのウラ、2番手・西舘勇陽投手が佐野恵太選手にソロホームラン。4回にも失点し1ｰ6とされました。

打線は7回に1、3塁のチャンスで代打・オコエ瑠偉選手がタイムリー、さらに満塁から2者連続の押し出しでこの回3点を奪い2点差に迫りましたが、8回に6番手の平内龍太投手が蝦名達夫選手に2ランを浴び4ｰ8とされます。

そして4点差で迎えた9回、1アウトから連打でチャンスを作ると岡本和真選手が2点タイムリー、さらに中山礼都選手もタイムリーを放ち1点差に迫ります。なおもチャンスで代打・坂本勇人選手がフォアボールを選び満塁とすると、途中出場の佐々木俊輔選手がライトへ2点タイムリーを放ちこの回5得点で逆転しました。

1点をリードした巨人はそのウラをライデル・マルティネス投手が無失点で締め、逆転でDeNAに勝利しました。

巨人は連敗を3で止め、DeNAとのゲーム差は2.5。両チームとも残り3試合と巨人にとって厳しい状況ですが2位でのCS進出に可能性を残しました。