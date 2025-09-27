10月17日よりテレ東系で放送がスタートする唐沢寿明主演のドラマ9『コーチ』のメインビジュアルが公開され、主題歌をマカロニえんぴつが担当することが発表された。

本作は、元新聞記者の堂場瞬一による同名小説をドラマ化する警察エンターテインメント。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちの前に現れた"冴えないおじさん"向井光太郎。実は、彼は警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。"コーチ"の的確なアドバイスで、若手刑事たちは刑事としてだけではなく、人間としても成長していく。

ドラマBiz『ハラスメントゲーム』（2018年）以来、約7年ぶりのテレ東連ドラ主演となる唐沢が、主人公・向井光太郎を演じる。そのほか、向井にコーチをされる若手刑事役を倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛が務め、彼らを取り巻くメンバーとして古田新太、木村多江が出演する。

公開されたメインビジュアルには、向井光太郎（唐沢寿明）の厳しくも温かみを持った眼差しと、それぞれの想いを胸に向井を見つめる若手刑事たちが捉えられ、「刑事を教えてくれたのは、刑事じゃない男」という言葉が添えられている。また、物語の序盤は人物像が謎に包まれているものの、中盤以降にかけて重要な役割を担う相良（古田新太）と富永（木村多江）の姿も写し出されている。

さらに、本作の主題歌がマカロニえんぴつの「パープルスカイ」に決定。本楽曲はマカロニえんぴつが「コーチ」のために書き下ろした楽曲で、マカロニえんぴつらしいサウンドはそのままに、若手刑事たちの前に進もうとする力強い意志が表現されている。Vo.&Gt.のはっとりは楽曲について「厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています」とコメントを寄せた。

マカロニえんぴつ・はっとり（Vo.&Gt.）（主題歌担当）コメント

久々のアップテンポナンバーが作れました。ドラマ『コーチ』のテーマを自分なりに噛み砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています。

ドラマ9『コーチ』

作家・堂場瞬一の同名小説をドラマ化。警視庁人事二課から異動してきた冴えない謎の男・向井光太郎が、悩める若手刑事たちを的確なアドバイスで導いていく姿を描く。

（文＝リアルサウンド編集部）