【セブン】秋の味覚を心ゆくまで楽しめるスイーツも大集合。「秋をほおばれ！」第2弾は30日から。

全国のセブン-イレブンでは、秋の味覚を楽しめる「秋をほおばれ！」第2弾を、2025年9月30日から順次開始します。

さつまいもや栗など旬の素材を使った多彩なスイーツ、冷凍食品を用意

昨年も開催され好評だったという秋の祭典の第2弾が始まります。季節限定、今だけの食体験を楽しめる商品から、スイーツと冷凍食品をピックアップして紹介します。

スイーツ

・さつまいもこ

もっちりのシュー皮に濃厚なさつまいもクリームを詰め込みました。見た目にもさつまいもを表現しています。9月26日から順次販売しています。

価格は237円。

・プリンケーキパフェ 栗三昧

プリンの上にスポンジやホイップクリーム、マロンクリーム、カラメルソース、マロンケーキ、マロンダイスなど多彩な素材を重ね、食べるところによって食感や味わいの違いを楽しめます。

9月30日発売。なお、沖縄県での販売はありません。

価格は399円。

・イタリア栗のモンブラン

イタリア栗を使ったモンブランは、今回新たに底面にビスケットを敷いています。なめらかなクリームとサクサク食感のビスケット、香り高い栗の風味を楽しめます。

9月30日発売。価格は399円です。

・モンブラン生どら焼

イタリア栗を使ったマロンクリームとマロンダイス入りのホイップクリームを、ふわもち食感のどら焼き生地で挟みました。ラム酒の芳醇さも加わり、栗の味わいを引き出した和洋折衷のスイーツに仕上がっています。

子どもやアルコールの弱い人、ドライバーや妊娠・授乳中の人は留意してください。

9月30日発売。価格は300円です。

・シャインマスカット大福 みるくクリーム

長野県産のジューシーなシャインマスカットを贅沢に1粒まるごと、そしてみるくクリームをやわらかいもち生地で包み、さわやかさと贅沢感を同時に楽しめる3層仕立てとなっています。

9月30日発売。なお、沖縄県での販売はありません。

価格は237円。

冷凍食品

・セブンプレミアム 三角おさつパイ2個入

さつまいもとカスタードの甘み、サクサク生地の食感を組み合わせました。おさつパイを手軽に味わえます。

9月30日発売。価格は321円です。

店舗によって価格が異なる場合があります。また、一部取り扱いのない商品や商品名・規格が異なる場合、予定数の終了や諸般の事情によって商品の取り扱いがなくなる場合があります。

※価格はすべて税込です。

