Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード6が、明日9月28日16時25分より放送される。

（関連：【画像あり】ラウール＆向井康二が静岡へ、『旅するSnow Man』エピソード6場面カット）

今回は、Snow Manのラウールと向井康二に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィと静岡を巡る旅をオンエア。歴史的な魅力あふれる浜松城では、ラウールが思わず“ある言葉”を叫ぶ。また、皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔に。

浜名湖では体を動かし、テンションが上がる2人。アクティブなひとときを終え、静岡おでんを囲んでひと息つく。タビィから“お互いの活躍”について聞かれると、向井がラウールへのリスペクトを語る場面も。「年下だけど尊敬できる」と語る向井に、ラウールはちょっぴり照れ笑い。その“圧倒的な才能と情熱”に向井がリスペクトする理由とは。さらに、線香花火を眺めながら、ゆったりと流れる時間を過ごす2人の姿もオンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）