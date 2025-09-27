マカロニえんぴつの新曲「パープルスカイ」が、10月17日より放送開始のドラマ『コーチ』（テレビ東京系）の主題歌に起用される。

唐沢寿明が主演を務める本作は、堂場瞬一による同名の警察小説が原作。警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”し、彼らの潜在能力を引き出して刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く、警察エンターテインメントだ。

本楽曲について、マカロニえんぴつのはっとり（Vo）は「ドラマ「コーチ」のテーマを自分なりに噛み砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています。」とコメントしている。

なお、マカロニえんぴつは12月にメジャー3rdアルバム『physical mind』をリリースし、2026年1月より全国19都市25公演を回るホールツアーを開催する。詳細は公式SNSにて。

・マカロニえんぴつ はっとり（Vo） コメント

