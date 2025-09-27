島田慎二氏のJBA会長就任が正式発表…強化委員長に長崎・伊藤拓摩GM、理事に田臥勇太＆大神雄子氏も

9月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は記者会見を開き、新会長に島田慎二氏が就任したことを正式に発表した。

Bリーグチェアマンも務める島田氏は、JBAの新会長として日本バスケットボール界全体の舵取りを担うことになった。26日に行われたBリーグの会見で、JBA会長との兼務について「価値最大化という観点では、2つのトップをすることで推進できることがたくさんある」と語っていた島田氏。両組織のトップを兼務することで生まれる相乗効果に、大きな期待がかかる。

さらに、2025年6月まで東野智弥氏が務めていた技術委員長は「日本バスケットボール強化委員会 委員長」と役職名を改め、長崎ヴェルカでGMを務める伊藤拓摩氏が新たに就任することも発表された。

三重県出身で現在43歳の伊藤氏は、2009年にトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）のアシスタントコーチ（AC）に就任し、2015－16シーズンにヘッドコーチへ昇格。Bリーグ初年度の2016－17シーズン終了後に退任して以降は、NBAGリーグのテキサス・レジェンズでACを務めることに。長崎には2021－22シーズンからGM兼ヘッドコーチとして加入し、翌シーズンからはGMに専念。伊藤氏はGM業を続けながら、強化委員会 委員長を並行して務めることとなる。

また今回の新体制には、新任理事として男子バスケットボール界のレジェンドである田臥勇太（宇都宮ブレックス）と、女子バスケ界を長年牽引してきた大神雄子氏（トヨタ自動車アンテロープスHC）が加わることも併せて発表されている。

日本人初のNBAプレーヤーであり、今なお現役選手としてプレーを続ける田臥氏と、長年女子日本代表選手として世界と戦い、WNBAでのプレー経験も持つ大神氏。コート内外で絶大な影響力を持つ両レジェンドが、その豊富な経験と知見を協会運営に反映させていくことになる。