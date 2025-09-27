BUMP OF CHICKENの新曲「I」が、10月4日より放送開始のアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマに起用。また、太田好治が撮影した新たなアーティスト写真も公開となった。

『僕のヒーローアカデミア』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で2014年から2024年まで10年にわたって連載され、2024年8月に完結を迎えた堀越耕平によるコミック。今回は、同作を原作としたアニメシリーズの最終章となり、2016年の第1期からこれまでに通算7シリーズ放送／配信されてきたストーリーが、“FINAL SEASON”として完結を迎える。

本楽曲は、アニメのために書き下ろされたもの。楽曲を使用したエンディングは10月11日の放送から登場予定だ。なお、BUMP OF CHICKENの新作は、昨年リリースされた10枚目のアルバム「Iris」以来、約1年ぶりとなる。

・BUMP OF CHICKEN コメント

メンバー全員大ファンであるヒロアカのエンディングテーマを担当させていただく事、とても誇らしく、幸せに思います。心を込めて全力で制作しました。ファイナルシーズン楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）