藤原丈一郎がDASH村25年目の米作りで森本慎太郎にライバル心!?「あいつに負けてらんない」

9月28日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH村25年目の米作り、全員で大奮闘SP。天敵イノシシから大事なコメを守るため、あらたな対策に奔走する。

■波乱尽くしの米作りに、男たちが大奮闘

7月下旬、夏本番を迎えた福島県大玉村の棚田に、舞台の仕事で忙しかった松岡昌宏が4ヵ月ぶりに帰参。「楽しみにしてたからね」と、まずは森本慎太郎（SixTONES）と一緒に棚田を1枚ずつチェック。すると森本が「1枚目の新男米に新しい名前がつきまして…」と、DASHオリジナル品種“新男米”のあらたな愛称を発表。その愛称とワケを聞いた松岡は「うれしいじゃん！」と感激してしまう。

さらに、15年ぶりに挑む松岡待望のもち米“ヒメノモチ”が早くも出穂。一時は生育不良に陥ったものの、ここにきて急成長。その源は、2ヵ月前にDASH島でゲットしたアカモク。ミネラルたっぷりのアカモクを乾燥させ、肥料として田んぼに散布したところ、効果てきめん。松岡も「超楽しみ。俺、餅が大好物だから」と笑顔がはじける。

が、出穂したとなると、急がなければならないのが天敵対策。まずはスズメ対策として、城島茂お手製の斬新なカカシを設置。カカシを担ぐ森本の背中に、松岡は「なんか頼もしいな。おまえの背中がデカくなってきてるよ」と目を細める。

そして米作り最大の難敵がイノシシ。対策のヒントを得るため、地元のゴルフ場や温泉街を回ると、目からウロコ、画期的なイノシシ対策を発見する。

せっかくだからと合間にゴルフを楽しんだり、温泉で癒されたり。さらに、採れたての夏野菜を使って松岡が超早クッキング。おかずにもツマミにもなる簡単料理にみんなで舌鼓を打つ。

そうして無事に天敵対策を済ませ、後は実りの秋を待つだけ…と思っていると、8月になってヒメノモチに緊急事態が発生。連絡を受けた藤原丈一郎（なにわ男子）が宮城でのライブ終わりに駆け付け、福島の仲間たちと緊急稲刈り。順調だったヒメノモチにいったい何が…。

さらに、森本と張り合う藤原は「あいつに負けてらんない」と、森本をアッと言わせる秘密の挑戦を開始する。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

09/28（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/

■【画像】番組ロケの様子