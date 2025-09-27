『旅するSnow Man』ラウールと向井康二が静岡を巡る旅へ！「（ラウールは）年下だけど尊敬できる」（向井）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）のEpisode6が、9月28日16時25分から日本テレビで放送される

浜松餃子を堪能し「最高だね」

Episod6では、ラウールと向井康二、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が静岡を巡る旅へ。

歴史的な魅力あふれるスポット浜松城では、ラウールが思わず叫んだ“ある言葉”に注目。そして皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔に。

さらに浜名湖で体を動かし、テンションが上がるふたり。アクティブなひとときを終え、静岡おでんを囲んでほっとひと息。タビィから“お互いの活躍”について聞かれると、向井がラウールへのリスペクトを語る場面も。

「年下だけど尊敬できる」と語る向井に、ラウールはちょっぴり照れ笑い。その“圧倒的な才能と情熱”に向井がリスペクトする理由とは？ また、線香花火を眺めながら、ゆったりと流れる時間を過ごすふたりの姿も。

日本テレビ『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode6

09/28（日）16:25～16:55

※Hulu、TVerなどで見逃し配信あり

ディズニープラス『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』Episode6

09/28（日）17:00～

