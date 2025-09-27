新潟が実に“５試合ぶり”の得点。新井泰貴がループシュートで先制点を挙げる！
J１で最下位に沈むアルビレックス新潟は９月27日、J１第32節でガンバ大阪と敵地で対戦している。
未勝利の直近４試合で無得点だった新潟に、ようやくゴールが生まれる。
15分、敵陣ペナルティエリア内で島村拓弥のパスを受けた新井泰貴が、左足で相手GKの頭上を越すループシュートを放ち、ゴールネットを揺らす。新潟にとって実に５試合ぶりの得点となった。
13試合ぶりの勝利を目指す新潟は、アウェーで勝利を掴み、長いトンネルから抜け出すことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
