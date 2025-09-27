得点ランクトップの鹿島FWが無念の負傷交代…今季18点目マーク後に自ら座り込む。担架でピッチを後に
鹿島アントラーズは９月27日、J１第32節で名古屋グランパスと対戦。FWレオ・セアラが前半に無念の負傷交代となった。
30歳のブラジル人FWは、１−０とリードして迎えた19分に追加点。ペナルティエリア中央から右足で決めて、今季18ゴール目を挙げる。
しかし24分に突然、自陣でピッチに座り込んでしまう。自ら交代を要求し、首を傾げる素振りを見せつつ担架でピッチを後に。26分に松村優太と代わって交代となった。
ベンチではメディカルスタッフに左足をチェックされる姿も。ここまで得点ランキングでトップを走り、チームを牽引していただけに、怪我の状況が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
30歳のブラジル人FWは、１−０とリードして迎えた19分に追加点。ペナルティエリア中央から右足で決めて、今季18ゴール目を挙げる。
しかし24分に突然、自陣でピッチに座り込んでしまう。自ら交代を要求し、首を傾げる素振りを見せつつ担架でピッチを後に。26分に松村優太と代わって交代となった。
ベンチではメディカルスタッフに左足をチェックされる姿も。ここまで得点ランキングでトップを走り、チームを牽引していただけに、怪我の状況が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介