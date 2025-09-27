韓国の街中でペットは入れるのに「50代以上男性の一人飲みお断り」の店が急増している、と朝鮮日報が紹介した。声が大きく、屋内での喫煙などで周囲に迷惑を掛けるが理由だ。今彼らを拒絶しているのは飲み屋だけではない。雇用率も50代は16カ月連続でマイナスを記録している。

朝鮮日報が掲載したコラムによると、ソウル市内の地下鉄忠武路駅近くにあるミュージックバーの入り口に「50代以上男性の一人飲みお断り」と書かれた張り紙があった。すぐ横の壁に掛けられた「Oldies But Goodies（古くても良い曲）」のレコードジャケットとは妙に対照的だった。

店内にも「警告、声の大きい客はお断り、50代以上の男性は全員追い出す」「隣の若いお客さまに声を掛けるな」など冷たい言葉の警告が張られてあった。

2カ月前には蔚山市内のある飲み屋の「50代以上の韓国人中年男性立ち入り禁止」と書かれた張り紙も話題になったが、本当に注目すべきは周囲の反応で、たちまちこれに共感する雰囲気が広がったのだ。「理由など聞かなくても分かる」ということだ。

50代男性は人数では韓国で最も力のある勢力で人口の約17％（870万人）を占める。男性が女性よりも少し多い。権威主義の時代を経験し、20代で就職、60歳前後で退職という人生パターンに従って社会的にも最上位に布陣している。そのため周囲の目を気にすることもあまりなく、タメ口は普通で、どこに行っても声がでかいという推論も確かに可能だ。

統計庁の調査によると、昨年の年齢別自殺率1位は50代（21％）だったが、男性は女性の2倍以上も多かった。退職や健康上の問題などが一気に来る挫折と転換期、組織からの離脱による喪失感、それでも家庭を支えねばならないことへの不安などが入り交じった結果だろう。

雇用率も50代は16カ月連続でマイナスを記録している。雇用労働部（省に相当）は先日、「50代対象の就業支援強化策」を発表した。「働く意欲のない若者」と「50代の門前払い」を同じように鋭意注視するというのだ。

50代は若者と高齢者の間、中壮年と呼ばれる挟まれた世代。何も簡単にやめられないが、何かを始めることもできない。落ち着かない思いでテーブルに座れば一気に酒を飲み干してしまう。少しぎこちなく一人大声で虚勢を張る。新韓カードビッグデータ研究所によると、今年上半期における50代以上の心療内科相談内容の内訳は憂鬱（ゆううつ）と無気力が最も多かった。

コラムは「通常の鯨よりも2、3倍高い周波数で泣き声を出し、仲間外れになる『52ヘルツ鯨』のように、彼らの迷惑行為は一種のSOSかも知れない」と指摘。「拒絶する自由は誰にでもある。ただし追い出して顔を背ければそれで解決するわけではない。なぜなら彼らはあまりにも数が多いからだ」と結んだ。（編集/日向）